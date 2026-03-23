Google robi krok wstecz. Powraca lubiany układ

Google słynie z nieustannego eksperymentowania z wyglądem swoich usług i ostatnio sporo takich zmian (głównie na lepsze) obserwowaliśmy w aplikacji Zdjęcia na Androida i iOS. Tym razem jednak deweloperzy postanowili zrobić krok wstecz. Nowy projekt interfejsu edytora zdjęć, testowany już z wybranymi użytkownikami wersji zapoznawczej, to w dużej mierze powrót do rozwiązań cenionych przez społeczność przed ubiegłoroczną, 10. rocznicą powstania aplikacji.

Decyzja o wycofaniu części zmian naniesionych w ciągu ostatniego roku wynika z głosów krytyki, według których ten redesign niepotrzebnie skomplikował proces obróbki zdjęć, zmuszając użytkowników do dodatkowych kliknięć w poszukiwaniu podstawowych narzędzi.

Zmiany w interfejsie Google Photos. Łatwiejszy dostęp do funkcji menu

Główna zmiana w Zdjęciach Google obejmuje klasyczny pasek narzędzi na dole ekranu. Funkcje takie jak przycinanie, dostosowywanie parametrów obrazu oraz filtry znów będą dostępne bezpośrednio po otwarciu edytora, dzięki czemu nie trzeba już będzie otwierać dodatkowego menu. Do łask wraca też dedykowane menu "Kadrowanie", które w poprzedniej wersji zostało rozbite na pojedyncze, osobne opcje.

Mimo powrotu do sprawdzonego układu karuzeli Google zachowuje nowoczesne akcenty, takie jak przyciski szybkiego dostępu do funkcji inteligentnego ulepszania obrazu ("Enhance", "Dynamic" i "AI Enhance").

Metamorfoza i nowe funkcje edycji AI w Zdjęciach Google

Metamorfozę przechodzi także sekcja związana z edycją obrazów przy pomocy sztucznej inteligencji. Dotychczasowe pole "Pomóż mi edytować" zostanie zastąpione znacznie mniejszym, bardziej dyskretnym przyciskiem z napisem "Zapytaj". Ma to na celu zaoszczędzenie miejsca na ekranie przy jednoczesnym zachowaniu pełnej funkcjonalności Google Gemini w Zdjęciach Google, o której wcześniej pisaliśmy w GeekWeeku.

Po dotknięciu nowego przycisku użytkownik nadal będzie mógł wydawać polecenia głosowe lub tekstowe, aby uzyskać wsparcie AI przy obróbce zdjęć. Testerzy zauważyli też nowość wizualną - są to etykiety akcji zamknięte w charakterystycznych kształtach pigułek, które podświetlają się po wybraniu konkretnego narzędzia.

Algorytm AI w Zdjęciach Google dobierze powiązane kontekstowo treści wideo

Poza zmianami w edytorze testowana jest także funkcja "Eksploruj", która pojawia się na ekranie głównym tuż obok sekcji "Wspomnienia". To pionowy kanał wideo przypominający format znany z TikToka, w którym Google Photos przy pomocy algorytmów AI dobiera i wyświetla krótkie klipy z biblioteki użytkownika. Treści w tym feedzie wyszukiwane są na podstawie lokalizacji, osób widocznych na nagraniach oraz kontekstu materiałów.

Nowy interfejs użytkownika (UI) jest obecnie wdrażany u ograniczonej liczby testerów (np. w wersji 7.67.0.882706237), ale można się spodziewać, że wkrótce trafi do szerszego grona odbiorców wraz z kolejnymi aktualizacjami.

