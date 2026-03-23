Rosja jest w trakcie realizacji misji zaopatrzeniowej na Międzynarodową Stację Kosmiczną, ale nie obyło się bez problemów. Start statku Progress 94 odbył się w niedzielę, a dokowanie do ISS planowane jest na wtorek. Wygląda jednak na to, że zadanie nie będzie proste, bo doszło do usterki.

Statek Progress 94 lecący na Międzynarodową Stację Kosmiczną ma problemy

Start odbył się z kosmodromu w Bajkonurze (w Kazachstanie) w niedzielę przed godziną 13:00 czasu w Polsce. Początkowo misja przebiegała bez zakłóceń i rakieta Sojuz wyniosła w kosmos statek towarowy Progress 94 z zaopatrzeniem dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Niestety później pojawiły się problemy. Roskosmos zidentyfikował usterkę. Anomalia dotyczy jednej z anten używanych do automatycznego dokowania do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Problem polega na tym, że element nie rozłożył się, co rodzi obawy o dalsze etapy misji. Mimo to nie przerwano jej i zdecydowano się na kontynuację.

Rosyjski statek z zaopatrzeniem dla ISS może wymagać pomocy kosmonauty

Progress 94 to statek towarowy, na którego pokładzie nie ma ludzi. Usterka anteny sprawia, że automatyczne dokowanie może być niemożliwe. Roskosmos chce temu zaradzić, bo w przeciwnym wypadku ładunek może przepaść.

Z informacji przekazanych przez NASA wynika, że dokowanie kapsuły Progress 94 do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej planowane jest na wtorek.

Wszystkie pozostałe systemy działają zgodnie z założeniami, a Progress będzie kontynuował dokowanie planowane na godzinę 9:34 czasu wschodniego we wtorek, 22 marca

Automatyczne dokowanie może być niemożliwe, ale Roskosmos ma plan B. Polega on na tym, że kontrolę nad statkiem zbliżającym się do ISS przejmie kosmonauta Siergiej Kudź-Swierczkow. Następnie wykorzysta alternatywny system umożliwiający ręczne pilotowanie Progressa.

Dokowanie statku Progress 94 do ISS z relacją na żywo

Relacja na żywo rozpocznie się we wtorek 24 marca o godzinie 13:45 czasu w Polsce i będzie transmitowana na kanale NASA. Progress 94 zadokuje do modułu badawczego Poisk, który jest przyłączony do górnego węzła elementu Zwiezda po rosyjskiej części Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kilka dni temu został od niego odłączony poprzedni Progress 92, który zrobił miejsce dla nowego statku.

Progress 94 leci na ISS z zaopatrzeniem. W kapsule umieszczono ładunek ważący około 3 ton. Jest to żywność, paliwo oraz wyposażenie dla kosmonautów, którzy obecnie przebywają na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

