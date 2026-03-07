Międzynarodowa Stacja Kosmiczna za kilka lat ma zostać zdeorbitowana. Jej dotychczasowe role mają przejąć prywatne placówki tego typu. Jedną z nich jest stacja kosmiczna Haven-2 firmy Vast, która pochwaliła się pozyskaniem dużych pieniędzy na własne projekty.

Vast ma nowe fundusze i przeznaczy je na stację kosmiczną Haven-2

Amerykańska firma pochwaliła się, że w ramach ostatniego finansowania pozyskała dodatkowe 500 mln dolarów, które przeznaczy na realizację kolejnych projektów. Mimo tego, że pierwsza prywatna stacja kosmiczna Haven-1 nie została jeszcze wystrzelona w kosmos.

Ta inwestycja podkreśla silne przekonanie rynku zarówno do naszej strategii, jak i naszych rozwiązań inżynieryjnych

"Gospodarka niskiej orbity okołoziemskiej znajduje się w przełomowym momencie, gotowa do szybkiego wzrostu. Stacje Haven firmy Vast zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczny i opłacalny dostęp do badań w warunkach mikrograwitacji oraz produkcji w kosmosie, umożliwiając rządom i partnerom komercyjnym pełne wykorzystanie potencjału komercyjnego tej nowej ery w kosmosie" - dodał Max Haot.

Najważniejszym projektem na dalszej drodze rozwoju Vast jest stacja kosmiczna Haven-2. Jej wielkość oraz możliwości będą większe względem pierwszej placówki. Konstrukcja będzie modularna i ma być w stanie pomieścić załogi składające się nawet z 12 astronautów.

Przestrzeń mieszkalna w stacji kosmicznej Haven-2 przekroczy objętość ISS i ma to być około 500 metrów sześciennych. Pozyskane w ramach finansowania środki to 300 mln dolarów kapitału własnego A oraz 200 mln dolarów do spłaty. Pierwszy moduł może znaleźć się na orbicie okołoziemskiej już w 2028 r. To właśnie ta konstrukcja może stać się prawdziwym następcą Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, bo Haven-1 to mała placówka.

Stacja Haven-1 leci w kosmos w 2027 roku, ale nie zastąpi ISS

Haven-2 to na razie projekt, który musi poczekać na realizację. Obecnie Vast szykuje się do wystrzelenia pierwszej stacji kosmicznej. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to Haven-1 zostanie wyniesiona na orbitę okołoziemską już w przyszłym roku, ale nie będzie to następczyni ISS.

Zadanie wyniesienia stacji w kosmos powierzono firmie SpaceX, która wykorzysta rakietę Falcon 9. Wybrane technologie z Haven-1 zostały przetestowane na orbicie okołoziemskiej w zeszłym roku, kiedy to odbyła się misja Haven-Demo. Wtedy wystrzelono moduły o wadze 500 kilogramów, które następnie przeszły próby w kosmosie.

