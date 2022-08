Oto najlepsze wieżowce świata 2022 roku - Polska w czołówce!

Poznaliśmy wyniki tegorocznej edycji Skyscraper Award, czyli prestiżowej nagrody przyznawanej przez międzynarodowego dostawcę danych budowlanych, firmę Emporis. Jakie warunki muszą spełnić uczestnicy konkursu? Do udziału uprawnione są wieżowce o wysokości co najmniej 100 metrów, których budowa została ukończona w roku poprzednim, więc tym razem panel ekspertów miał co robić, bo takich budynków było ponad 600.

And the Skyscraper Award goes to...

Zwycięzca może być jednak tylko jeden i w tym roku zdaniem ekspertów jest to stojący w Amsterdamie The Valley, który jest pomysłem studia MVRDV - to już drugi raz w historii nagrody, kiedy Holandia wygrywa zestawienie. Mowa o budynku znajdującym się w biznesowej części miasta, który składa się z trzech połączonych u dołu wież o maksymalnej wysokości 100 metrów. Jak podkreślał panel sędziowski, szczególnie imponujący jest tu nietypowy i innowacyjny design, za sprawą którego budynek przypomina... krajobraz górski. Jego elewacja płynnie łączy szkło, kamień i balkony imitujące półki skalne, a do tego w najbliższym czasie stanie się zdecydowanie bardziej zielona, bo zostanie obsadzona 13 tys. drzew i roślin, stając się miejską oazą zieleni.

Dolina wygląda jak oaza w dzielnicy biznesowej zdominowanej przez zwykłe biurowce. To nie tylko wybitna wypowiedź architektoniczna, ale także doskonały przykład zrównoważonego i przyjaznego dla klimatu budownictwa podsumowują eksperci.

Drugie miejsce zajął zaś najwyższy budynek w zestawieniu, a mianowicie mierzący 435 metrów 111 West 57th Street w Nowym Jorku. To oficjalnie najcieńszy budynek świat, którego stosunek szerokości do wysokości wynosi 1:24 i nadaje mu wygląd igły wybijającej się ponad zabudowę miasta. To trzeci w kolejności najwyższy budynek w Nowym Jorku, po 1 World Trade Center oraz Central Park Tower, a za możliwość zamieszkania w nim trzeba było słono zapłacić, bo ceny apartamentów zaczynały się od 57 milionów USD.

Na podium znalazł się jeszcze bardzo nietypowo wyglądający 106-metrowy budynek o nazwie NV Tower, zaprojektowany przez A&A Architects, który można podziwiać w Sofii. W jego designie widać wyraźne inspiracje naturalnymi kryształami, a żeby pozostać w temacie, każde piętro nawiązuje tu do konkretnego kryształu i jest utrzymane w jego kolorystyce.



Co warto podkreślić, w pierwszej dziesiątce znalazło się też miejsce dla budynku z naszego kraju, bo pozycja numer 6 należy do Warsaw Unit, czyli wieżowca zbudowanego w stolicy przy rondzie Daszyńskiego.



Budynek posiada 46 kondygnacji, 14 wind, 57 000 m² powierzchni biurowej, powierzchnię handlowo-usługową, 456 miejsc parkingowych oraz co najważniejsze, elewację typu Dragon Skin, czyli fasadę kinetyczną złożoną z kilku tysięcy ruchomych płytek, które mają reagować na podmuchy wiatru tworząc niepowtarzalne obrazy - taki rodzaj elewacji został użyty w Polsce po raz pierwszy.

Całe top 10 wygląda następująco:

The Valley - Amsterdam, Holandia 111 West 57th Street - Nowy Jork, USA NV Tower - Sofia, Bułgaria Antares Tower - Barcelona, Hiszpania Bundang Doosan Tower - Seongnam-si, Korea Południowa Warsaw Unit - Warszawa, Polska Premier Tower - Melbourne, Australia Sven - Nowy Jork, USA One Park Drive - Londyn, Anglia CIBC Square - Toronto, Kanada