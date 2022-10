Spis treści: 01 Czorsztyn w jesiennych kolorach

02 Lanckorona. Zabytki i barwy polskiej jesieni

03 Polańczyk nie tylko dla kuracjuszy

04 Krynica Zdrój - doskonałe miejsce na jesienny weekend

05 Karpacz i Karkonosze zachwycają jesienią

Polska jest pięknym krajem i warto poznawać ją o każdej porze roku. Czasem niektóre miejsca swoje prawdziwe piękno pokazują dopiero po sezonie, lub między sezonem letnim a zimowym.



Jesień to czas, kiedy tłumy turystów już opuściły popularne miejscowości, a miłośnicy sportów zimowych jeszcze się nie pojawili.



Poniżej zobaczysz zestawienie pięciu miejscowości wybranych ze względu na niesamowite krajobrazy, dużą ilość zieleni, która jesienią zaoferuje wspaniałe kolory oraz komponującą się z jesiennym krajobrazem bogatą architekturę

Czorsztyn w jesiennych kolorach

Kto był w Pieninach, ten wie, jak potrafią zachwycić. Widok znad Zalewu Czorsztyńskiego w kierunku Tatr jest tak magiczny, że godzinami można tak patrzeć. To piękne miejsce i w sezonie daje możliwość zaszyć się tak, żeby uniknąć tłumów, a jesień dodatkowo koloruje otoczenie.



Zdjęcie Okolice Czorsztyna jesienią wyglądają zjawiskowo. Widok na zamek w Niedzicy, na dalszym planie zamek w Czorsztynie / 123RF/PICSEL

Choć w okolicy jest dużo atrakcji, to w tym okresie warto postawić na spacery wokół sztucznego jeziora i podziwianie widoków.

Zdjęcie Widok w stronę Tatr zapiera dech w piersiach / 123RF/PICSEL

Lanckorona. Zabytki i barwy polskiej jesieni

To niewielka wieś położona w powiecie wadowickim, około 37 km od Krakowa. Jeśli szukasz miejsca, w którym odpoczniesz od codziennego zgiełku, to Lanckorona powinna być dobrym wyborem. Nie ma tu zbyt wiele atrakcji, co pozwoli skupić się na tym, co najcenniejsze - odpoczynku. To, co przyciąga wiele osób, to zabytkowa architektura, która doskonale komponuje się z barwami polskiej złotej jesieni. Czas można spędzić, zwiedzając Muzeum Etnograficzne Ziemi Lanckorońskiej lub ruiny zamku z XIV w. ufundowanego przez Kazimierza Wielkiego. Później warto się ogrzać w jednej z tutejszych kawiarni.



Zdjęcie Lanckorona jesienią / Rafał Jabłoński / East News

Polańczyk nie tylko dla kuracjuszy

To wieś wczasowo-uzdrowiskowa położona nad Jeziorem Solińskim. Jesienią oferuje większy spokój i możliwość odpoczynku niż w szczycie sezonu turystycznego. Spacery wokół jeziora, widok na ośnieżone bieszczadzkie szczyty i jesienne kolory dokoła. To, że zakochać się można w Bieszczadach, wie każdy. Ale jesienią zakochać się można w nich jeszcze mocniej.

Można tu wybrać się na spacer wzdłuż ulicy Zdrojowej, która prowadzi na sam koniec cypla, skąd będziemy mogli podziwiać całe jezioro oraz zaporę. Można również dojść do samej zapory. Prowadzi do niej czerwony szlak, którym dojście to około 1,5 godziny. Jesienią spotkamy wielu spacerujących kuracjuszy, ale miejsce z pewnością pozwala wypocząć.

Zdjęcie Widok z Cypla w kierunku zapory / 123RF/PICSEL

Krynica Zdrój - doskonałe miejsce na jesienny weekend

Miasto Nikifora i Kiepury jest świetną bazą wypadową w pobliskie góry, ale jednocześnie samo oferuje możliwość odpoczynku. Tym bardziej że jednocześnie możemy poprawić swoje zdrowie dzięki wodom mineralnym, które są dostępne np. w Pijalni Głównej wód mineralnych.



Zdjęcie Stary dom zdrojowy w Krynicy-Zdroju / 123RF/PICSEL

Zdjęcie Willa Witoldówka w Krynicy-Zdroju / 123RF/PICSEL

W wolnym czasie warto zobaczyć piękną, zabytkową architekturę Krynicy i wejść na niewielkie wzniesienie — Górę Parkową.

Karpacz i Karkonosze zachwycają jesienią

Tego miasta chyba nie trzeba przedstawiać. W sezonie jest bardzo dobrą bazą wypadową w góry, w tym oczywiście na tę najsłynniejszą — Śnieżkę. Ale i jesienią potrafi zachwycić. Widok gór o tej porze roku jest niezwykły, a podczas krótkiego wypadu zobaczymy kilka ciekawych miejsc na terenie miasta, do których spokojnie dojdziemy pieszo.

Zdjęcie Jesienny widok na Karpacz / 123RF/PICSEL

Świątynia Wang, zapora na Łomnicy czy Muzeum Ducha Gór to tylko niektóre miejsca warte odwiedzenia. Jeśli nie chcemy porywać się na zdobywanie szczytów, gdzie pogoda może nie być sprzyjająca, to zawsze można zdobyć niewielką Karpatkę położoną na terenie miasta. Z jej szczytu jest przepiękny widok na Śnieżkę.

Zdjęcie Zapora na Łomnicy w Karpaczu / 123RF/PICSEL

