Pierwszy raz w samolocie. Pomyliła toaletę z drzwiami awaryjnymi

Podróżowanie samolotem może być stresujące, zwłaszcza podczas pierwszego lotu. Pewna pasażerka dołożyła do tego sobie - a także współpasażerom lecącym 4 lipca z Quzhou do Chengdu - jeszcze opóźnienie lotu, które może ją kosztować kilka tysięcy dolarów. Wszystko dlatego, że pomyliła wejście do toalety z drzwiami awaryjnymi, co spowodowało automatycznie rozłożenie zjeżdżalni ewakuacyjnej.

Pomyliła toaletę z drzwiami awaryjnymi

W efekcie lot został odwołany, a personel pokładowy musiał wyprowadzić pasażerów z samolotu, który wymagał interwencji odpowiednich służb i ponownego przygotowania do startu. Pozostaje jednak pytanie, gdzie była wtedy załoga samolotu, która nie powinna dopuścić do takiej sytuacji?