Według niedawnych informacji Ministerstwa Infrastruktury w nowym rozkładzie jazdy PKP od 12 grudnia przewidziano aż 30 par pociągów PKP Intercity obsługujących połączenia międzynarodowe.

Przewozy zagraniczne będą realizowane we współpracy z państwowym przewoźnikiem z danego kraju. Niebawem będziemy mogli pojechać bezpośrednio pociągiem do Niemiec, Czech, Austrii, a nawet na Ukrainę do Odessy.

- Rozwijamy połączenia międzynarodowe, zagospodarowując lukę na rynku - powiedział prezes PKP Intercity Marek Chraniuk - Kolej jest coraz bardziej atrakcyjna względem transportu lotniczego. To nie tylko wygoda i niższa cena, ale i dużo bardziej ekologiczny środek transportu.

Zdjęcie PKP Intercity rozszerza swoją siatkę połączeń międzynarodowych / ANDRZEJ ZBRANIECKI / East News

Za dwa lata pojedziemy bezpośrednio z Warszawy do Paryża

Podczas Kongresu Kolejowego mogliśmy usłyszeć słowa prezesa PKP Intercity o tym, że będzie planowane uruchomienie bezpośredniego połączenia z Warszawy do Paryża. Według planów, ma to być pociąg nocny z wagonami sypialnym o najwyższym poziomie komfortu.

Pociągi nocne mają stać się "jeżdżącymi hotelami" Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity

W tym momencie trwają rozmowy z niemieckimi i francuskimi przewoźnikami. Ustalany będzie najlepszy czas przejazdu. Na razie po stronie polskiej trwają jeszcze prace modernizacyjne. Najszybszy termin uruchomienia połączenia podano na 2023-2024 rok.

PKP Intercity stara się doganiać konkurencję, oferując również bilety w promocyjnych cenach. Przewoźnik niedawno chwalił się wzrostem sprzedaży biletów na pociągi do Czech i Austrii po uruchomieniu promocji. Nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki za dalszy rozwój siatki połączeń międzynarodowych oraz aby zyskiwały one coraz bardziej na popularności.