Planujesz podróż w 2024 roku? Te dworce kolejowe zapewnią największą wygodę

Ludzie regularnie podróżują samolotami na duże odległości. Oprócz wygody w samym samolocie istotny jest także komfort w czasie, który spędzamy w porcie lotniczym. Nie dziwi więc nikogo, że regularnie pojawiają się rankingi najlepszych i najgorszych lotnisk.

Liczne statystyki pokazują, że coraz częściej jako środek transportu wybieramy kolej. Nic dziwnego, Unia Europejska naciska, aby zmniejszyć liczbę lotów (zwłaszcza krótkodystansowych) na rzecz bardziej ekologicznej podróży koleją. Liczne inwestycje, o których regularnie informujemy, pokazują, że także PKP ma chęć na zdobycie jak największego kawałka transportowego tortu.

European Railway Station Index przeanalizował 50 największych stacji kolejowych w Europie pod względem liczby pasażerów. Niestety wśród nich nie ma reprezentantów naszego kraju, obsługują zbyt małą liczbę pasażerów.

Ranking stacji kolejowych. Najlepsze dworce kolejowe w Europie

Każda stacja mogła uzyskać maksymalnie 123 punkty. Przy ich przyznawaniu brano pod uwagę m.in. godziny otwarcia kas biletowych, rodzaje biletów, czas oczekiwania, opóźnienia i odwołane połączenia, komunikację w postaci informacji głosowych i tych pojawiających się na ekranach, windy i ruchome schody, dostępność dworca (w tym toalet) dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, liczbę sklepów i restauracji, saloników biznesowych, aplikacji na smartfona, darmowego Wi-Fi, łączność z kolejami podmiejskimi, zasięg międzynarodowy, liczbę operatorów kolejowych i możliwość skorzystania z Ubera, Bolta i Lyfta.

Najwięcej, 102 punkty, zdobył Zurich Hauptbahnhof w Szwajcarii. Kasa biletowa czynna jest od 6:00 do 21:00. Istnieją specjalne oferty biletów dla dzieci, dużych grup, osób młodych i starszych oraz osób niepełnosprawnych. Stacja uzyskała szczególnie dobre wyniki w zakresie czasu oczekiwania, średnio wynoszącego jedną minutę, podczas gdy tylko trzy procent pociągów było opóźnionych. Ale nawet i tu opóźnienie nie powinno być aż tak uciążliwe, biorąc pod uwagę 106 dostępnych sklepów i 53 punkty gastronomiczne.

Zdjęcie Dworzec kolejowy w Wiedniu oferuje podróżnych dużo udogodnień takich jaki windy, ruchome schody i mnóstwo punktów usługowych / Toni/CC BY-SA 2.0 Deed (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en) / Wikimedia

Zdjęcie Wien Haupbahnhof. Punkty usługowe na peronach / Bobo11/CC BY-SA 4.0 Deed (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en) / Wikimedia

Ciekawa jest jednak druga pozycja, którą zajął Wien Hauptbahnhof w Austrii. Dworzec pojawił się w zestawieniu dopiero w tym roku i od razu zajął wysoką pozycję. Na trzecim miejscu znalazł się Berlin Hauptbahnhof w Niemczech, który dzieli miejsce z Bernem. W pierwszej dziesiątce znalazły się także Frankfurt Hauptbahnhof w Niemczech, Napoli Centrale we Włoszech, Amsterdam Centraal w Holandii, Gare de Lyon w Paryżu we Francji, Główny dworzec kolejowy w Oslo w Norwegii i Wien Meidling w Austrii.

Lista 15 najlepszych dworców kolejowych w Europie:



1. Zurich Hbf (102 pkt)

2. Vienna Hbf (94 pkt)

3. Berlin Hbf (90 pkt)

3. Bern (90 pkt)

5. Utrecht Centraal (89.5)

6. Frankfurt HBf (87 pkt)

7. Napoli Centrale (86 pkt)

8. Amsterdam Centraal (84,5 pkt)

9. Gare du Lyon (82 pkt)

10. Oslo central station (81 pkt)

10. Vienna Meidling (81 pkt)

12. Madrid Puerta de (80,5 pkt)

13. Gare du Nord (80 pkt)

13. Leipzig Hbf (80 pkt)

15. Gare Saint-Lazare (79 pkt)

Pełna lista 50 dworców kolejowych dostępna jest w treści raportu.



Najgorsze dworce kolejowe

Wśród najgorszych dworców kolejowych (nie w Europie, a w zestawieniu, to ważne) znalazły się przedstawiciele z Niemiec. W ostatnim na liście Bremen Hauptbahnhof 39 proc. pociągów było opóźnionych więcej niż 5 minut. Jednak, jak wskazuje raport, głównym winowajcą jest niemiecki program dotacji dla kolei. Władze chciały w 2022 r. zachęcić do korzystania z pociągów zamiast samochodów biletem za 9 euro na cały transport regionalny. Udało się aż za dobrze. Zanotowano znaczny wzrost liczby pasażerów. Większe stacje są w stanie to udźwignąć z pewnymi opóźnieniami, natomiast pojemność mniejszych stacji została przekroczona.

Warto przy tym zwrócić uwagę na ogólną tendencję spadkową wszystkich dworców. Ma to związek z ciągle trwającą odbudową ruchu po pandemii, co skutkuje licznymi opóźnieniami przy jednoczesnym spadku liczby sklepów i restauracji na stacjach. To, co uległo znacznej poprawie, to dostępność dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.