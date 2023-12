Wioska św. Mikołaja w Bałtowie. Kiedy dinozaury zapadają w sen zimowy

Gdy na zewnątrz panują letnie temperatury, kompleks turystyczny w Bałtowie przeżywa prawdziwe oblężenie. Nie ma się co dziwić, spotkanie z dinozaurami to coś, co dzieci uwielbiają, a to nie wszystkie atrakcje. Myli się jednak ten, kto uważa, że w sezonie zimowym atrakcja zamiera.



Zdjęcie Szwajcaria Bałtowska / Lukasz Dziekan/REPORTER / East News

Gdy powoli krajobraz zmienia się na zimowy, z Laponii przylatuje tu najsłynniejszy ze świętych. Można spotkać go w jego baśniowej chatce św. Mikołaja, gdzie przebywa wraz z Elfami. Oprócz zabaw i gier można tu również wybrać się na narty lub pojeździć na łyżwach.

Bielsko-Biała. Zobacz mały Wiedeń zimą

Zdjęcie Bielsko-Biała zimą. / Tadeusz Koniarz/REPORTER / East News

Polskie miasto zwane małym Wiedniem zachwyca o każdej porze roku. Ale przystrojone zimowymi i świątecznymi dekoracjami oraz warstwą śniegu, skrywa czystą magię. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Miłośnicy białego szaleństwa mogą szusować na stokach narciarskich, a osoby, które chcą odpocząć, mogą wybrać się na spacer, podziwiając zabytki i rozgrzewając się w jednym ze śródmiejskich lokali. Można także spróbować odszukać figurki postaci słynnego Studia Filmów Rysunkowych.

Ci, którzy zatrzymają się w Bielsku-Białej na nieco dłużej, mogą wybrać się na wycieczkę poza miasto. To świetna baza wypadowa do perełek Śląska Cieszyńskiego oraz pogranicza Małopolski: Cieszyna, Wisły, Koniakowa czy Żywca.

Nałęczów. Dla tych, którzy lubią spacerować

Wiele osób przyjeżdża do Nałęczowa z powodów zdrowotnych. To popularna miejscowość uzdrowiskowa, w której leczą się osoby z problemami kardiologicznymi. Ale intensywnie rozwija się także w kierunku rehabilitacji i ogólnej poprawy zdrowia oferując coraz więcej zabiegów spa i wellness.

Ale to, co jest najprzyjemniejsze zimą w Nałęczowie, to możliwość spacerowania w ciszy i spokoju w parku zdrojowym. A gdy zmarzniemy, można ogrzać się przy gorącej czekoladzie, kawie.

Blisko jest stąd do Lublina (który zimą również zachwyca), Puław (można zwiedzić kompleks pałacowo-parkowy związany z Czartoryskimi) i Kazimierza Dolnego.

Międzyzdroje. Odpocznij od turystów nad Bałtykiem

Zdjęcie Międzyzdroje, widok na zamarznięty Bałtyk. / ROBERT STACHNIK/REPORTER / East News

Latem odwiedzając Międzyzdroje, ciężko znaleźć miejsce do zaparkowania, a spacerując po mieście, trzeba przepychać się między tłumami. Ale zimą to niemal zupełnie inne miasto. Jest tu cisza, spokój, a jeśli dobrze trafimy z pogodą, można zobaczyć zamarznięty Bałtyk. Ale nawet jeśli się to nie uda, to warto pospacerować po plaży.

Oczywiście zimą trzeba liczyć się z tym, że część lokali będzie zamknięta, ale z pewnością uda się znaleźć miejsce na smaczny ciepły posiłek i coś rozgrzewającego do picia.

Mrągowo. Nie tylko na żagle

Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa. Do Mrągowa nad jezioro Czos. śpiewał Cezary Makiewicz w jednej z najsłynniejszych piosenek tego regionu.

Zdjęcie Mrągowo zimą. / Stanislaw Bielski/REPORTER / East News

Choć latem tłumnie przybywają tu turyści chcący pożeglować lub odpocząć w rytmie country, to zimą także warto odwiedzić to miejsce. Krajobrazy polskiego pojezierza z pewnością pozwolą odpocząć wszystkim, którzy potrzebują kontaktu z naturą. A dzięki rzeźbie młodoglacjalnej można nawet pojeździć na nartach.



Krynica-Zdrój. Podreperuj swoje zdrowie

Zdjęcie Zimą warto wybrać się do Krynicy. / Albin Marciniak / East News

Miasto Nikifora i Kiepury jest świetną bazą wypadową w pobliskie góry, ale jednocześnie samo oferuje możliwość odpoczynku. Tym bardziej że jednocześnie możemy poprawić swoje zdrowie dzięki wodom mineralnym, które są dostępne np. w Pijalni Głównej wód mineralnych.

W wolnym czasie warto zobaczyć piękną, zabytkową architekturę Krynicy i wejść na niewielkie wzniesienie — Górę Parkową.

Polańczyk. Nie tylko dla kuracjuszy

Zdjęcie Zimowy krajobraz Polańczyka i Zalewu Solińskiego. / PIOTR PLACZKOWSKI/REPORTER / East News

To wieś wczasowo-uzdrowiskowa położona nad Jeziorem Solińskim. Zimą oferuje większy spokój i możliwość odpoczynku niż w szczycie sezonu turystycznego. Można tu wybrać się na spacer wzdłuż ulicy Zdrojowej, która prowadzi na sam koniec cypla, skąd będziemy mogli podziwiać całe jezioro oraz zaporę. Można również dojść do samej zapory. Prowadzi do niej czerwony szlak, którym dojście to około 1,5 godziny. Ośnieżone szczyty gór i zimowy krajobraz wokół jeziora to coś, w czym można się zakochać.

Gdańsk. Zimą zachwyca jeszcze bardziej

Miało być bez dużych miast, ale w przypadku Gdańska się nie da. To miejsce, które zimą potrafi oczarować jeszcze bardziej. Przed świętami Bożego Narodzenia warto odwiedzić (choć niezbyt tani) jarmark bożonarodzeniowy. Ale przez całą zimę krajobrazy miasta zachwycają. Ośnieżona starówka, spacer Długim Pobrzeżem w kierunku starego żurawia portowego w otoczeniu kolorowych świateł.



Ale nie tylko centrum warto zobaczyć. Uroczy jest także Park Oruński im. Emilii Hoene, czy Park Oliwski im. Adama Mickiewicza no i oczywiście ośnieżone plaże na terenie miasta.

Sandomierz. Idealny na zimowy weekend

To jedno z miast uwielbianych przez turystów. Latem przybywają tam tłumy wczasowiczów, ale także zimą warto odwiedzić to miasto. Idealnie nadaje się na zimowy odpoczynek, podczas którego można pospacerować po Rynku w kierunku Zamku Królewskiego i deptaku spacerowym Podwale Dolne czy wąwozem Królowej Jadwigi.

Zwierzyniec. Przyroda i kuligi

Roztocze to magiczny region o każdej porze roku. Oferuje ciszę, spokój i odpoczynek w otoczeniu przyrody. W Zwierzyńcu można zwiedzić Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego, spacerować wokół Stawu Kościelnego ze słynnym Kościołem Na Wodzie.

Jeśli tylko warunki atmosferyczne będą sprzyjające, warto wziąć udział w kuligu, dzięki któremu w niezwykle przyjemny sposób poznamy krajobrazy Roztocza.