Pływające miasto na Malediwach nabiera realnych kształtów. Pierwsi mieszkańcy już w 2024

Daniel Górecki Podróże

Malediwy to najniżej położony, przez co najbardziej zagrożony zalaniem na skutek stale podnoszącego się poziomu oceanów, teren na świecie - nic więc dziwnego, że lokalne władze robią wszystko, by stawić czoła rosnącemu zagrożeniu, a jednym z pomysłów są pływające wyspy.

Maldives Floating City (MFC) to wyjątkowe pływające miasto, które będzie gotowe do 2027 roku /waterstudio.nl /materiały prasowe