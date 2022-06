W wietnamskiej prowincji Son La pojawiła się właśnie atrakcja turystyczna, która z pewnością przyciągnie wielu odważnych śmiałków nie tylko z okolicy, ale i całego świata. A mowa o mierzącym 632 metry długości szklanym moście Bach Long, który pobił poprzedniego rekordzistę - chiński most mierzący 525 metrów - o ponad 100 metrów i został oficjalnie wpisany do księgi rekordów Guinnessa jako najdłuższa szklana kładka na świecie.



Szklany most Bach Long z rekordem Guinessa

Co warto podkreślić, most zawieszony jest ok. 152 metry nad ziemią, dzięki czemu pozwala podziwiać piękną okolicę (prowadzi do popularnego ośrodka górskiego), ale jednocześnie potrafi przyprawić o szybsze bicie serca. Jak zapewnia autor projektu, szklany most jest na tyle mocny, że utrzyma bez problemu 450 osób - ostatnio na dowód wytrzymałości konstrukcji przejechał przez nią nawet duży SUV.



Szklany most Bach Long jest efektem połączonych wysiłków lokalnych władz i francuskiej firmy konstrukcyjnej, które chciały w ten sposób ożywić turystykę w regionie, mocno dotkniętą przez pandemię COVID-19 i zamknięcie granic dla zagranicznych odwiedzających. I wiele wskazuje na to, że może to być strzał w dziesiątkę, bo most już zaczyna cieszyć się ogromną popularnością, a przyznany właśnie rekord Guinnessa z pewnością pomoże w promocji.

Co ciekawe, Wietnamczycy w ogóle mają zamiłowanie do mostów, a szczególnie tych szklanych, bo Bach Long to już trzecia tego typu konstrukcja w tym kraju. W 2018 roku zwrócili zaś uwagę świata Złotym Mostem w Ba Na Hills, który imponuje nie tylko spektakularnymi widokami górskich krajobrazów, ale i wyjątkowymi podporami w kształcie ogromnych kamiennych rąk. Te zostały specjalnie postarzone, dzięki czemu idealnie wpasowują się w otoczenie i sprawiają wrażenie, jakby stały tam od zawsze.