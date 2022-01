Nowe przepisy obowiązywać będą we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej. Od 1 lutego 2022 w podróżując po Europie liczy się wyłącznie certyfikat COVID. Wyjątkiem są państwa, w których wirus rozprzestrzenia się w bardzo szybkim tempie.

Co obejmuje ważny certyfikat covidowy

Podróżni posiadający ważny certyfikat COVID od początku lutego będą mogli podróżować po krajach Unii Europejskiej wyłącznie na bazie tego dokumentu. Ma to na celu uproszczenie obowiązujących przepisów oraz dostarczenie podróżnym przejrzystych informacji dotyczących wyjazdów.

O czym informuje nas certyfikat covidowy? Nie jest to tylko dowód przebytego szczepienia. Europejski certyfikat jest również dowodem na powrót do zdrowia po przebytej chorobie. Dokument taki ważny jest przez 180 dni od pierwszego dodatniego testu na koronawirus. Status ozdrowieńca jak i status osoby zaszczepionej można zweryfikować za pomocą danych pacjenta np. przez aplikację mObywatel.

Osoby, które nie posiadają certyfikatu covid również mają prawo do przemieszczania się pomiędzy państwami. Do podróży po Europie uprawnia nas w takiej sytuacji negatywny wynik testu PCR lub testu antygenowego. Ich wyniki powinny być uzyskane nie wcześniej niż 24 godziny przed podróżą (test antygenowy) lub 72 godziny przed podróżą (test PCR. Zwolnione z tych przepisów są osoby, które pracują poza granicami kraju oraz dzieci do 12 roku życia.

Zmiany w obowiązywaniu zaświadczenia o szczepieniu

Poza zmianą zasad dotyczących przemieszczania się, następuje skrócenie okresu ważności certyfikatu covidowego. Z początkiem lutego data ważności zaświadczenia o szczepieniu to 270 dni od daty przyjęcia ostatniej dawki pierwotnego szczepienia (w przypadku Johnsona jedynej dawki). Ważność paszportu covidowego będzie mogła zostać wydłużona, jeśli zdecydujemy się na przyjęcie dawki przypominającej. Zaleca się wziąć taką dawkę najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu pierwszego cyklu szczepień.

Podróże po Europie - gdzie dostaniemy się na nowych przepisach

Komisja Europejska podjęła decyzję o pozostaniu przy poprzednich systemach weryfikacji podróżnych w krajach, w których jest zbyt wysoki poziom zachorowań. Państwa te oznaczone są kolorem ciemnoczerwonym na mapie dostępnej na stronie Unii Europejskiej.

Analizując liczby osób zarażonych COVID-19 z końca stycznia, możemy się domyślać, że nowe przepisy nie będą mogły w praktyce szybko wejść w życie. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej posiadają obecnie zbyt wysoki poziom zakażeń w ciągu ostatnich 14 dni. Jedyne bezpieczne miejsca podróży to Grenlandia i Wyspy Owcze, jednak nie należą one do krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Jak wykonać test COVID na lotnisku

Jeśli nie posiadamy certyfikatu COVID, zobowiązani jesteśmy do wykonania testu przed wylotem. Jak wygląda cały proces na lotnisku?

Na samym początku trzeba się zarejestrować, co możliwe jest przez internetowy formularz lub bezpośrednio w punkcie rejestracji w terminalu lotniska. Druga opcja dostępna jest tylko w sytuacjach wyjątkowych. Po skutecznej rejestracji otrzymamy na adres e-mail potwierdzenie oraz wskazówki dalszego postępowania. Mając już ustalony termin, należy uregulować płatność przez Internet lub w centrum badawczym. W zależności od rodzaju wykonywanego testu, jego kwota wynosi od 165 zł (test antygenowy) do 320 zł (PT-PCR).

Gdy nasze badanie będzie już opłacone, musimy udać się do punktu poboru materiału biologicznego. Powinien być on oznaczony na mapie lotniska. Po pobraniu próbki genetycznej i dokładnym badaniu, wystawione zostaną wyniki testu w językach polskim i angielskim. Będą one dostępne zarówno w wersji elektronicznej (wysłanej na e-mail), jak i w wersji papierowej (bezpośrednio w punkcie pobrań).

