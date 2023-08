Polacy pokochali ten kraj. Nie ma tam palm i All Inclusive

Ulubione wakacyjne kierunki Polaków to bez wątpienia Turcja, Grecja, Egipt czy Włochy. Trend ten jest z nami od dawna, choć tego lata do grona popularnych destynacji dołączyło dość niespodziewane miejsce, wyspę na północy Europy. Na Islandii próżno szukać palm czy kurortów z All Inclusive.

Zdjęcie Przepastne krajobrazy zadziwią każdego przybywającego na wakacje 2023 na Islandię. / 123RF/PICSEL