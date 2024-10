Spis treści: 01 Autostopem do Rosji

Autostopem do Rosji

Jeszcze w połowie sierpnia Katarzyna Marciniuk wyruszyła na swoją kolejną wielką wyprawę. Doświadczona podróżniczka z reguły poruszała się autostopem, korzystając z ludzkiej życzliwości i chęci pomocy. Najchętniej wybierała kierunki wschodnie - tak było i tym razem, gdy postanowiła przejechać przez okupowane terytoria Ukrainy, dostać się do Rosji, a następnie udać się dalej na wschód, w stronę Kaukazu.

To najpewniej się jej udało. Na początku września pisała do bliskich, że jest w Czeczenii. Nie kontaktowała się zbyt często, jedynie co kilka dni informowała o miejscu, w którym się znajdowała. Takie wiadomości dostawała m.in. siostra kobiety czy były mąż, który w tym czasie opiekował się ich wspólnymi dziećmi. W pewnym momencie informacje od kobiety przestały przychodzić.

Ostatnia wiadomość dotarła do nich 2 września - ponad miesiąc temu. Pod koniec ubiegłego miesiąca, a dokładnie 25 września bliscy zaczęli szukać w internecie informacji o zaginionej. Nie ma z nią kontaktu, nie wiadomo, gdzie jest i czy żyje. Choć obecnie jest to niczym szukanie igły w stogu siana, to osoby te nie tracą nadziei. Liczą, że znajdą w sieci kogoś, kto spotkał ją podczas podróży.