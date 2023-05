Spis treści: 01 Opóźniony lot? Nikt tego nie chce

02 Polski LOT najbardziej punktualny w Europie

03 Najbardziej punktualne lotniska? Brak Polski

Opóźniony lot? Nikt tego nie chce

Opóźniony lot to duża niedogodność. Dodatkowe godziny spędzone na oczekiwaniu w terminalu nie należą do przyjemnych. Czasami należy nam się odszkodowanie, to fakt. Mimo to zazwyczaj chcemy po prostu dotrzeć do miejsca docelowego na czas. Tym bardziej, gdy czeka nas przesiadka lub dalsza podróż.

Okazuje się, że w kwietniu ubiegłego roku nie mieliśmy zbyt wielu powodów do narzekań na naszego rodzimego przewoźnika. Opublikowany niedawno przez firmę Cirium raport wykazał, że Polskie Linie Lotnicze LOT to ścisła europejska czołówka, jeżeli chodzi o punktualność.

Polski LOT najbardziej punktualny w Europie

Po zrealizowaniu 8100 połączeń w kwietniu 2023 roku, polski LOT uzyskał status najbardziej punktualnej linii lotniczej w Europie za ten okres. Wyprzedził tym samym hiszpańską Iberię. Ten przewoźnik miał co prawda na koncie znacznie więcej lotów (13 929), jednak procentowo spóźniał się częściej. Tak wygląda czołowa dziesiątka najbardziej punktualnych linii lotniczych w Europie w kwietniu 2023 roku:

Polskie Linie Lotnicze LOT - 8100 lotów, 89,25% na czas Iberia - 13 929 lotów, 87,28% na czas Norwegian Air Shuttle - 6779 lotów, 87,15% na czas Austrian - 9578 lotów, 86,83% na czas Finnair - 7945 lotów, 85,23% na czas Vueling - 19 328 lotów, 83,08% na czas KLM - 19 866 lotów, 79,1% na czas ITA Airways - 9611 lotów, 76,73% na czas Eurowings - 13 436 lotów, 75,55% na czas Norwegian Air Sweden - 5023 loty, 75,51% na czas

Wyniki pokazują jasno - LOT to najbardziej punktualna linia lotnicza w Europie w kwietniu 2023 roku. Oczywiście, można twierdzić, że pomogła w tym relatywnie niska liczba lotów w porównaniu do Iberii. Z drugiej strony, w czołowej dziesiątce znalazły się też linie mające i tak mniej połączeń od polskiego przewoźnika. Mamy do czynienia z trendem wzrostowym.

Zdjęcie Samolot Boeing 787 Dreamliner linii lotniczych LOT. / WOJCIECH STROZYK/REPORTER / East News

Jeszcze w marcu 2023 roku PLL LOT był na drugim miejscu w rankingu najbardziej punktualnych linii w Europie, podczas gdy luty zakończył na 7. pozycji, a styczeń na 5. Ciekawe, czy LOT będzie w stanie utrzymać czołową pozycję w maju i w okresie wakacyjnym.



Najbardziej punktualne lotniska? Brak Polski

W opublikowanym raporcie Cirium znaleźć można również informacje o najbardziej punktualnych lotniskach na świecie. Te zostały podzielone na 3 kategorie - duże, średnie oraz małe. Niestety, nie znajdziemy wśród nich żadnego lotniska z Polski.

W rankingu globalnym zwyciężyło lotnisko El Dorado w kolumbijskiej Bogocie. Port lotniczy zanotował w kwietniu 22 716 lotów i osiągnął współczynnik punktualności na poziomie 87,43%. Na drugim miejscu znalazło się lotnisko Rajiv Gandhi International Airport w Indiach - 14 013 lotów i punktualność wynosząca 86,81%.