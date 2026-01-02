Polskie lotnisko z rekordem. To był najlepszy rok w historii
W pierwszy dzień Bożego Narodzenia lotnisko w Krakowie obsłużył 13-milionowego pasażera w 2025 roku. Cały rok Kraków Airport zakończył wynikiem 13 248 355 pasażerów. W porównaniu z 2024 rokiem (ponad 11 milionów pasażerów) to wzrost o 20 procent.
W grudniu 2025 roku lotnisko w podkrakowskich Balicach obsłużyło 1 095 752 pasażerów, czyli o 25 proc. więcej niż rok wcześniej (878 806 pasażerów w 2024 roku).
Okazuje się też, że był to najtrudniejszy dla lotniska grudzień od 2012 roku. Przez 8,67 proc. czasu wykonywanie operacji lotniczych było utrudnione z powodu złych warunków atmosferycznych.
Jesteśmy największym portem regionalnym w Polsce. Kończymy najlepszy rok w historii naszego lotniska. Nigdy wcześniej ruch pasażerski nie rósł w takim tempie. Weszliśmy też do kategorii dużych lotnisk europejskich obsługujących pomiędzy 10 a 25 mln pasażerów rocznie
Nowe kierunki z Krakowa
2025 rok zapisał się też w historii krakowskiego lotniska, jeżeli chodzi o bogatą siatkę połączeń. Do długiej już listy kierunków dopisano Aberdeen, Castellon, Bukareszt, Sofię, Paryż Orly, Kopenhagę, Bergen, Genuę, Bilbao, Tallin, Wilno, Weronę, Genewę, Liverpool i Rijad.
Przybyło też dwóch przewoźników - wrócił SAS, a nowością był flynas i połączenie z Rijadem.
W sumie w 2025 roku Kraków Airport oferował 176 połączeń na 135 lotnisk w 38 krajach. Z Krakowa latało aż 29 przewoźników.
2026 rok nie będzie z pewnością gorszy. Przewoźnicy już zapowiedzieli nowe kierunki.
Polskie Linie Lotnicze uruchomią w letnim rozkładzie bezpośrednie połączenia z Krakowa do Barcelony, Madrytu i Rzymu. Wizz Air poleci do Wenecji, a Ryanair do Bolonii Forli.