Polskie lotnisko z rekordem. To był najlepszy rok w historii

Okazuje się też, że był to najtrudniejszy dla lotniska grudzień od 2012 roku. Przez 8,67 proc. czasu wykonywanie operacji lotniczych było utrudnione z powodu złych warunków atmosferycznych.

2025 rok zapisał się też w historii krakowskiego lotniska, jeżeli chodzi o bogatą siatkę połączeń. Do długiej już listy kierunków dopisano Aberdeen, Castellon, Bukareszt, Sofię, Paryż Orly, Kopenhagę, Bergen, Genuę, Bilbao, Tallin, Wilno, Weronę, Genewę, Liverpool i Rijad.

Przybyło też dwóch przewoźników - wrócił SAS, a nowością był flynas i połączenie z Rijadem.

W sumie w 2025 roku Kraków Airport oferował 176 połączeń na 135 lotnisk w 38 krajach. Z Krakowa latało aż 29 przewoźników.

2026 rok nie będzie z pewnością gorszy. Przewoźnicy już zapowiedzieli nowe kierunki.

Polskie Linie Lotnicze uruchomią w letnim rozkładzie bezpośrednie połączenia z Krakowa do Barcelony, Madrytu i Rzymu. Wizz Air poleci do Wenecji, a Ryanair do Bolonii Forli.