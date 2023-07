Spis treści: 01 Pożary na Rodos, koszmar na wakacjach

02 Loty na Rodos bez utrudnień

03 Co z Polakami na Rodos?

Pożary na Rodos, koszmar na wakacjach

Od kilku dni grecka wyspa Rodos stała się areną niezwykle trudnej walki człowieka z żywiołem. Szalejący pożar trawi coraz większe połacie tereny, stwarzając ogromne zagrożenie dla mieszkańców i wielu przebywających tam turystów. W sieci nie brakuje przerażających obrazków z ewakuacji, które są przeprowadzane na masową skalę. Wielu turystów musiało w ekspresowym tempie opuścić hotel i udać się do punktów ewakuacyjnych. Część z nich została zabrana z plaży, a następnie przetransportowana w bezpieczne miejsca.

Łącznie ewakuowano około 1200 Polaków. Część turystów wróciła do kraju, niektórzy zostali przeniesieni lub wrócili do hoteli, jeżeli sytuacja zdążyła się uspokoić. Obecnie na greckiej wyspie przebywa 5000 osób z naszego kraju. Co więcej, niektóre biura podróży nadal organizują wycieczki w tym kierunku. Jak to możliwe, że na wyspę, mimo pożarów, nadal przylatują turyści?

