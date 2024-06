Wybór miejsca w samolocie zależy od wielu czynników, takich jak budżet, komfort, potrzeba szybkiego opuszczenia samolotu, wrażliwość na turbulencje czy bliskość do obsługi. Przed wyborem miejsca warto dokładnie rozważyć swoje priorytety i potrzeby, aby podróż była jak najbardziej komfortowa i przyjemna. Pasażerowie często zastanawiają się, czy lepiej siedzieć z przodu czy z tyłu samolotu.

Miejsca z przodu samolotu

Wybór miejsca z przodu samolotu ma wiele zalet, ale też wad.

Do plusów na pewno należy możliwość szybszego opuszczenia samolotu. Siedzenie z przodu umożliwia szybkie wyjście po wylądowaniu, co jest szczególnie korzystne, jeśli pasażer ma mało czasu na przesiadkę.

Przód samolotu jest także mniej narażony na turbulencje, co może być ważne dla pasażerów, którzy źle znoszą nierówności podczas lotu.

Pasażerowie siedzący z przodu mają łatwiejszy dostęp do załogi, co może być pomocne, gdy potrzebują dodatkowych usług lub informacji.

Minusem miejsca z przodu jest większy hałas podczas startu i lądowania. Takie miejsca zazwyczaj są również droższe, zwłaszcza jeśli należą do klasy premium lub biznesowej. Ale i tanie linie lotnicze za miejsca w tej części samolotu pobierają dodatkowe opłaty.

Miejsca z tyłu samolotu

Miejsca z tyłu samolotu są zazwyczaj tańsze, co jest atrakcyjne dla osób podróżujących z ograniczonym budżetem.

W tylnej części samolotu często jest też więcej wolnych miejsc. To zwiększa szansę na puste siedzenie obok, co z kolei zapewnia więcej przestrzeni i komfortu.

Statystyki wskazują też, że tylna część samolotu jest bezpieczniejsza w przypadku awarii lub wypadku.

Więcej turbulencji to minus miejsca z tyłu samolotu. Pasażerowie siedzący z tyłu muszą też dłużej czekać na możliwość opuszczenia samolotu po wylądowaniu, co może być problematyczne przy krótkim czasie na przesiadkę.

Gdzie najlepiej siedzieć w samolocie w przypadku katastrofy?

Kilka lat temu analitycy zajmujący się badaniem wypadków lotniczych zbadali kilkadziesiąt różnych zdarzeń tego typu. Wyniki pokazały, że najniższy wskaźnik śmiertelności, który wynosił tylko 28%, odnotowano wśród pasażerów zajmujących środkowe miejsca w tylnej części samolotu. Natomiast miejsca przy korytarzu, znajdujące się w centralnej części kabiny, charakteryzowały się wskaźnikiem śmiertelności na poziomie 44%.

Naukowcy wskazują na kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, w przypadku uderzenia w ziemię, samolot najczęściej ląduje dziobem co sprawia, że pasażerowie siedzący z przodu są bardziej narażeni na niebezpieczeństwo. Osoby siedzące na tylnych miejscach mają natomiast łatwiejszy dostęp do wyjść awaryjnych. Dodatkowo, pasażerowie siedzący przy korytarzu są bardziej narażeni na kontuzje spowodowane spadającymi przedmiotami z bagażników nad głową. Eksperci zauważają, że pasażerowie zajmujący środkowe miejsca w rzędzie trzyosobowym są chronieni przez "naturalny bufor" tworzony przez osoby siedzące po ich obu stronach, co czyni te pozornie mniej pożądane miejsca najbezpieczniejszymi.

Dopłata za wybór ulubionego miejsca w samolocie

Warto mieć na uwadze, że linie lotnicze zdają sobie sprawę, że doświadczeni podróżni często celują w konkretne, ulubione miejsca. Dlatego też miejsca w przednich rzędach czy blisko wyjść ewakuacyjnych zazwyczaj są objęte dodatkową opłatą.

Należy również zwrócić uwagę, że możliwość wyboru miejsca jest zwykle oferowana w ramach droższych opcji biletów. Aby zwiększyć komfort podróży, często konieczne jest po prostu zapłacenie wyższej ceny.