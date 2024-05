Spis treści: 01 Rekordowy kwiecień na Okęciu

02 Chopin idzie na 20 milionów

03 Rozbudowa lotniska Okęcie w drodze

Rekordowy kwiecień na Okęciu

Port lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie poinformował o najnowszych danych dotyczących liczby pasażerów za kwiecień 2024 roku. Ubiegły miesiąc zakończony został pod znakiem wzrostów. Stołeczne lotnisko odprawiło wówczas 1,59 mln pasażerów. To oznacza wzrost o 8,6% względem dotychczasowego najlepszego kwietnia na lotnisku. Polacy uwielbiają loty z Warszawy i nie ma się czemu dziwić. To właśnie tam siatka połączeń jest najciekawsza.

Poprzedni "rekordowy kwiecień" miał miejsce w 2019 roku, czyli przed pandemią. To właśnie tamten rok był rekordowym dla większości polskich lotnisk, bo podobnie swoje najlepsze miesiące ustanawiały wówczas lotniska np. w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu czy Wrocławiu. Dziś wiemy już, że doszło do skutecznej odbudowy tego ruchu. Rośnie nie tylko Chopin - świetne wyniki za poprzedni miesiąc osiągnęła również poznańska Ławica.

Reklama

Chopin idzie na 20 milionów

Od początku roku na warszawskim Okęciu odprawiono już niemal 5,9 miliona pasażerów, co jest świetnym wynikiem zwłaszcza biorąc pod uwagę rozpoczynający się sezon wakacyjny. Najlepsze miesiące dla lotnisk, czyli okres od czerwca do września dopiero przed nami. To oznacza, że najpewniej odnotowane zostaną kolejne rekordy.

Na ten najważniejszy przyjdzie nam jednak poczekać do końca roku. Władze lotniska przewidują, że bardzo realnym celem jest przekroczenie bariery 20 milionów odprawionych pasażerów. Choć port ten niemal pęka w szwach (biorąc pod uwagę jego przepustowość), to uzyskanie takiego wyniku jest jak najbardziej możliwe. Loty z Warszawy to nie tylko regularnie połączenia LOT-u i innych - latem popularne są również loty czarterowe na wakacje.

Rozbudowa lotniska Okęcie w drodze

Wspomniana przepustowość może jednak w najbliższych latach znacznie się powiększyć. Wszystko przez plan rozbudowy lotniska w Warszawie, w ramach którego te będzie w stanie obsługiwać do 30 milionów pasażerów rocznie. Kiedy ruszą prace? Ich start przewidziano na 2026 roku, a całość projektu miałaby zostać oddana do użytku na sezon letni 2029.

Jak podaje PAP, amortyzacja inwestycji zostałaby osiągnięta w 2035 roku wraz z wypracowaniem przez lotnisko dodatkowego zysku.