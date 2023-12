Słynna atrakcja turystyczna zniszczona! "Trąba Słonia" runęła do morza

Jeśli liczyliście na to, że kiedyś zrobicie sobie zdjęcie na popularnej skale Elephant Trunk Rock na Tajwanie, to nic z tego. Atrakcja turystyczna runęła do morza, pozostawiając po sobie jedynie wspomnienie.

To już tylko wspomnienie. Trąba Słonia runęła do morza /Ruifang District Office (NTPC) /Facebook