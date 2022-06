Spis treści: 01 Strajki na lotniskach i problemy pasażerów

02 Odwołany lot. Kiedy należy się odszkodowanie?

03 Opóźniony lot. Kiedy dostanę odszkodowanie?

Strajki na lotniskach i problemy pasażerów

Opóźnione i odwołane loty to zmora pasażerów głównie na lotniskach w zachodniej Europie. Za ogromnym popytem na loty podaż nie nadąża w Belgii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii czy Francji. Strajki na lotniskach to także efekt niezadowolenia z warunków pracy i płacy pracowników obsługi lotnisk.

Kryzys napędza również brak wykwalifikowanych pracowników, a sytuacji nie poprawia inflacja i sytuacja gospodarcza. To oznacza, że strajki na lotniskach i odwołane loty będą wakacyjną normą.

Już wiadomo, że koniec czerwca i lipiec to protesty, które zdezorganizują podróże. Gdzie będą strajki na lotniskach?

Strajki na lotniskach pod koniec czerwca i w licpu zaplanowano w Hiszpanii. Między 30 czerwca a 1 oraz 2 lipca swoje niezadowolenie wyrazić ma załoga Ryanaira. To oznacza weekendowe utrudnienia w podróżach do lub z Madrytu, Malagi, Sewilli, Alicante, Walencji, Barcelony, Gerony, Santiago de Composteli, Ibizy i Palmy de Mallorca.

Strajki na lotniskach w Hiszpanii zapowiedzieli również pracownicy linii EasyJet. Protesty zaplanowano od 1 do 3, od 15 do 17 oraz od 29 do 31 lipca.

Z kolei w Danii protesty 29 czerwca zapowiedzieli piloci linii SAS w Danii, Norwegii i Szwecji.

Strajki na lotniskach zapowiedziało również kilkuset pracowników lotniska Heathrow, którzy swoje niezadowolenie wyrażą w lipcu. Z kolei 2 lipca protesty sparaliżują podróże na lotnisku Charles'a de Gaulle'a i Orly w Paryżu.

Odwołany lot. Kiedy należy się odszkodowanie?

Na odszkodowanie za odwołany lot pasażer może liczyć tylko i wyłącznie w momencie, kiedy dochodzi do nienadzwyczajnych przyczyn. Te są zależne od przewoźników, a definiuje je rozporządzenie Unii Europejskiej 261/2004 i dotyczą praw pasażerów w ruchu lotniczym UE.

Kiedy należy się odszkodowanie za odwołany lot? Muszą wystąpić następujące przesłanki:

problemy techniczne;

choroby załogi lotniczej;

strajki pracowników przewoźników lotniczych;

odmowa wejścia na pokład z powodu overbookingu (sprzedaż większej ilości biletów przez linie lotnicze niż jest miejsc).

Odszkodowanie za odwołany lot przysługuje w momencie, kiedy wina leży po stronie przewoźnika. Warto również pamiętać, że pieniądze zostaną zostaną zwrócone, kiedy podróżujemy w obrębie państw członkowskich UE, wylatujemy z jednego europejskich lotnisk lub odwołany lot obsługiwany jest przez linie lotnicze zarejestrowane w UE.

Kiedy należy się odszkodowanie za odwołany lot? Nasz wniosek zostanie odrzucony, jeżeli dojdzie do nadzwyczajnych okoliczności. Obok fatalnych warunków atmosferycznych czy zderzenia z ptakami, odszkodowanie za odwołany lot nie przysługuje w momencie strajku strony trzeciej jak personel lotniska.

Co więcej, pieniędzy nie dostaniemy, kiedy dochodzi do zagrożenia bezpieczeństwa czy ograniczenia w zakresie kontroli ruchu lotniczego jak zamknięcie pasa startowego. Wysokość odszkodowania za odwołany lot to 250, 400 lub 600 euro.

Opóźniony lot. Kiedy dostanę odszkodowanie?

Kiedy przysługuje nam odszkodowanie za opóźniony lot? Finansowej rekompensaty możemy domagać się w momencie, w którym samolot wylądował na lotnisku docelowym minimum 3 godziny później (licząc od czasu rozkładowego).

Wysokość odszkodowania za opóźniony lot zależy od długości lotu:

do 1500 kilometrów - 250 euro ;

; powyżej 1500 km w obrębie UE i wszystkie inne loty od 1500 do 3500 km - 400 euro ;

; loty długodystansowe (trasa powyżej 3500 km) - 600 euro.

Podobnie jak w przypadku odwołania lotu, odszkodowanie za opóźniony lot przysługuje tylko wtedy, kiedy przyczyna leży w zakresie odpowiedzialności linii lotniczej. Kiedy przysługuje odszkodowanie za opóźniony lot? Kiedy przynajmniej jedno z lotnisk, startu lub lądowania, znajduje się na terenie Unii Europejskiej, a lot jest obsługiwany przez przewoźnika zarejestrowanego w UE.

Na złożenie wniosku o odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot pasażerowie w Polsce mają 1 rok od daty zakłóconego lotu. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii, pasażerowie mają na to aż 6 lat.