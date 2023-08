Spis treści: 01 Zakaz dzieci w samolocie?

02 Strefa tylko dla dorosłych

03 Linie lotnicze z kontrowersyjną usługą

Zakaz dzieci w samolocie?

Na rynku bez problemu znaleźć można usługi, które są przeznaczone wyłącznie dla dorosłych, lub osób powyżej pewnego wieku. Jeżeli chodzi o szeroko rozumianą turystykę, to wystarczy wymienić np. hotele dla dorosłych. Cechą takiej oferty nie jest jednak zapewnianie nieprzyzwoitych treści. Chodzi o możliwość spędzenia czasu bez towarzystwa najmłodszych, choćby bawiących się czy krzyczących dzieci.

Trend ten dotarł również do niektórych kawiarni czy restauracji, a teraz również do europejskich linii lotniczych. Okazuje się, że holenderskie Corendon Airlines chcą wprowadzić usługę podróży bez dzieci. W samolocie znaleźć się mają strefy, w których podróż odbywać się będzie bez obecności najmłodszych. Nowa usługa ma zachęcić klientów możliwością odbycia lotu w spokoju. Usługa ta jest tyle kontrowersyjna, co i kosztowna.

Reklama

Strefa tylko dla dorosłych

Na trasie z Amsterdamu do Curacao linie lotnicze Corendon wprowadzą specjalny przedział w jednym z samolotów. Strefa bez dzieci będzie dostępna wyłącznie dla pasażerów w wieku minimum 16 lat. Obszar ten będzie oddzielony od reszty samolotu zasłonami i ściankami w taki sposób, aby zminimalizować ewentualny hałas wywołany przez najmłodszych pasażerów. W specjalnej strefie znajdować się będą 102 fotele - 9 w standardzie XL z większą przestrzenią, pozostałe to rozmiar klasy ekonomicznej.

Miejsce na fotelu XL to dopłata 100 euro za lot w jedną stronę, z kolei zwykłe miejsce w swoistej strefie ciszy wiązało się będzie z dopłatą 45 euro w jedną stronę. Nowa usługa będzie dopiero testowana, stąd decyzja o uruchomieniu jej na jednej z tras. Pierwszy lot ze strefą bez dzieci odbędzie się 3 listopada 2023 roku. Jeżeli pomysł okaże się popularny, to zapewne usługa zostanie rozszerzona również na inne połączenia przewoźnika.

Linie lotnicze z kontrowersyjną usługą

Chociaż pomysł Corendon Airlines z Holadii jest pierwszym takim rozwiązaniem na europejskim rynku, to na świecie inne linie zdążyły już zaproponować coś podobnego swoim pasażerom. Przykładem może być Scoot z Singapuru. Na pokładzie u tego przewoźnika można skorzystać ze specjalnej strefy ciszy, do której wstęp mają tylko osoby powyżej 12. roku życia. Nieco inaczej do tematu podeszły linie AirAsia.

Zobacz: Linie lotnicze nas zważą

Pierwszych 10 rzędów za kabiną premium to miejsca dla osób powyżej 10. roku życia, a sama liczba niemowląt na pokładzie została zmniejszona. Jak tłumaczą się linie, wszystko przez ograniczoną liczbę małych kamizelek ratunkowych, przeznaczonych dla najmłodszych. Takie pomysły nie biorą się z próżni - czy dojdziemy do momentu, w którym nie tylko strefy, ale i całe samoloty będą przeznaczone wyłącznie dla dorosłych? Warto pamiętać, że jednak każdy z nas był przecież kiedyś dzieckiem.