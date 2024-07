Hotel położony w Beskidach może robić wrażenie — jest wszak słusznych rozmiarów, leży wysoko, bo na 660 m n.p.m., a do tego rozciąga się z niego widok, któremu trzeba oddać, że potrafi zachwycić. Krajobraz Beskidu Śląskiego i jego najwyższy szczyt — Skrzyczne (1237 m n.p.m) to przecież wyjątkowo urocze obszary.

Wiadomo już, kiedy hotel Mercure Szczyrk Resort zostanie otwarty i jak kształtują się ceny za pobyt w obiekcie. Planując Beskid Śląski jako kolejny cel podróży, można już więc rozważyć ewentualny nocleg w tym przybytku.

Gdzie pojechać na urlop w Polsce? Beskid Śląski zachwyca

Beskid Śląski to piękne widoki i moc ciekawych atrakcji. Wśród wielu interesujących punktów wymienić warto choćby Malinowską Skałę, która jest jednym z najpiękniejszych symboli tego pasma górskiego, czy też Skrzyczne (1257 m n.p.m.) - najwyższy szczyt tych gór.



Wybierając się na urlop, warto mieć sprawdzone zaplecze noclegowe i zarezerwowany pobyt. Do wyboru w okolicy są rozmaite agroturystyki, schroniska górskie oraz hotele. Niedługo dołączy do nich kolejny — ogłoszono już datę otwarcia Mercure Szczyrk Resort. Co będzie miał do zaoferowania turystom 9-kondygnacyjny obiekt i jak będą wyglądały ceny za pobyt w tym miejscu z widokiem na Beskid Śląski?

Mercure Szczyrk Resort. Co to za hotel i kiedy otwarcie?

Ogromny hotel Mercure Szczyrk Resort to adaptowana na nowo budowla, w której działał niegdyś ośrodek Huty Katowice. Od strony gór nowy hotel nawiązywać ma wyglądem do orlego gniazda. Taki projekt to dzieło zespołu, w którego skład weszli: dr hab. inż. arch. prof. PŚ Zbyszko Bujniewicz, mgr inż. arch. Paweł Rączka oraz mgr inż. arch. Marek Gronner. Pomysł na tego typu adaptację budynku to właśnie ukłon w stronę jego historii, bo nawiązuje do dawnej nazwy tego miejsca - „Orle Gniazdo”.



Hotel wyróżnia się tym, że jest trzy razy „naj” — to jeden z najdłuższych, największych i najwyżej położonych obiektów tego typu w Polsce. W budynku dostępnych będzie 447 pokoi w różnym standardzie, strefa spa, strefa basenów, przestrzeń restauracyjna i przestrzeń konferencyjna. Z obiektu rozciąga się widok na panoramę Beskidu Śląskiego i wspomniany najwyższy szczyt — Skrzyczne. Bezpośrednio z przybytku da się wejść szlakiem na Klimczok (1117 m n.p.m.). Kiedy otwarcie? Zaczęły się odbiory poszczególnych gotowych części hotelu, a pierwsi goście mogą — wbrew wcześniejszym zapowiedziom, że otwarcie nastąpi latem 2024 — zarezerwować nocleg na jesień.

Hotel z widokiem na Beskidy. Ceny pobytu w Mercure Szczyrk Resort

Podczas konferencji prasowej ogłoszono oficjalną datę otwarcia — ma to nastąpić 1 września 2024 r., jednak hotel nie będzie wówczas jeszcze dostępny w całości. Dopiero od 1 października goście będą mogli korzystać ze wszystkich udogodnień. Wtedy dostępny będzie już aquapark z basenami, zjeżdżalniami, rwącą rzeką, barem, basen pływacki, strefą zabaw dla dzieci i strefę tylko dla dorosłych z saunami, grotą solną i wyjściem na taras, gdzie znajdą się zewnętrzne wanny jacuzzi. Na platformie Booking pierwsza dostępna do rezerwacji data pobytu to właśnie 1 października.

Jak kształtują się ceny za pobyt w obiekcie? Pokoje są o różnym standardzie, ale wszystkie posiadają m.in. prywatną łazienkę i klimatyzację, akceptowane są także pobyty ze zwierzętami, w koszt noclegu wliczone są minimum śniadania. Ceny w październiku wahają się na ten moment od ok. 600 zł do ok. 1600 zł na osobę za noc w tygodniu i od ok. 1000 zł do ok. 2000 tys. zł na osobę za noc w weekend. Jak dotrzeć do obiektu? Hotel mieści się przy ul. Wrzosowej 28A w Szczyrku. Przy hotelu dostępny jest parking.