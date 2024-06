Rusza nowy hotel. „Ewenement w skali kraju” z rabatami dla... Policji

Nałęczów to urokliwe miasteczko uzdrowiskowe w woj. lubelskim. W centrum miejscowości jest 25-hektarowy park Zdrojowy z pałacem Małachowskich, Starymi Łazienkami i innymi budynkami.

Teraz do zabudowy miasta dołączył nowy obiekt, przestrzeń eventowo-noclegowa. To największy taki hotel w całym województwie — i 20 z kolei obiekt sieci Arche.

Nowy hotel Arche w budynku po "Sanatorium Milicyjnym". "To ewenement w skali kraju"

Nowy hotel powstał w miejscu dawnego „Sanatorium Milicyjnego”, które po wartej ponad 100 mln zł przebudowie zamieniono na przestrzeń, która posłuży zarówno do organizacji imprez i wydarzeń, jak i noclegów oraz wypoczynku. Pierwotnie 6-piętrowy gmach miał funkcjonować zgodnie ze swoją nazwą, jednak prace budowlane przerwano w latach 90. XX wieku i obiekt zaczął niszczeć.

Kilka lat temu w końcu znalazł się kupiec i tak z ruin stworzono czterogwiazdkowy hotel, w którym jest 308 pokoi i liczne udogodnienia.

- Cała inwestycja od nabycia do otwarcia zajęła nam zaledwie 3 lata. To ewenement w skali kraju — zaznacza cytowany przez propertydesign.pl Władysław Grochowski, prezes Grupy Arche.

Zdjęcie Wystrój wnętrz nawiązuje do stylistyki z czasów PRL. / Grupa Arche / materiały prasowe

Nowy hotel Arche w Polsce. Są specjalne zniżki na pobyt w obiekcie

Z obiektu może skorzystać każdy, ale dla konkretnej grupy obmyślono rabaty — w nawiązaniu do historii budynku, który niegdyś miał pełnić rolę „Sanatorium Milicyjnego”. Po wejściu na stronę hotelu wita nas okienko przekierowujące do specjalnej promocji. „Oferta specjalna dla funkcjonariuszy Policji”, czytamy na portalu. „Zapraszamy całą brać policyjną do spędzenia urlopu w dawnym Sanatorium Milicyjnym Arche Nałęczów. Przygotowaliśmy specjalną ofertę tylko dla aktywnych funkcjonariuszy Policji polskiej”.

- Pod koniec czerwca oficjalnie otwieramy Arche Nałęczów, dawne „Sanatorium Milicyjne”. To będzie 20 obiekt w kolekcji Arche, przez co łącznie uzyskamy w całym kraju ponad 4 tys. pokoi. Nasz nowy resort nie będzie w żaden sposób ograniczony w dostępności wyłącznie dla wybranej grupy zawodowej, ale otwarty dla każdego, przyjazny rodzinom z dziećmi, seniorom, a także zwierzakom. Jednak, nawiązując do jego historii, chociaż nie ma już milicji, przygotowaliśmy, specjalną ofertę, adresowaną do aktywnych policjantów i ich rodzin. Będzie to 20 proc. rabatu na pobyt liczony od ceny dnia — dla ich dzieci za darmo, przy rezerwacji zrobionej bezpośrednio w hotelu, gdzie można otrzymać też wszystkie szczegółowe informacje — przytacza propertydesign.pl wypowiedź prezesa Grochowskiego.

Zdjęcie W hotelu jest 308 pokoi o różnym standardzie, są także przestrzenie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. / Grupa Arche / materiały prasowe

Gdzie nocować w woj. lubelskim? Arche Nałęczów to największy hotel na Lubelszczyźnie

Arche Nałęczów to nie tylko odratowanie niszczejącego obiektu i największy hotel w regionie, ale i miejsce pełne udogodnień. Oprócz rozmaitych pokoi, także takich, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w gmachu znajdują się basen, sauna, restauracja i spa. Jest także miejsce zabaw dla dzieci. Ponadto jak na przestrzeń eventową przystało, są tam sale konferencyjne, istnieje też opcja organizacji wesel i innych imprez okolicznościowych. Rezerwacji dokonywać można np. za pośrednictwem strony internetowej hotelu Arche Nałęczów. W ofercie znajdują się różne opcje pobytu, np. „Romantyczne”, „Dla rodziny” czy „Aktywne”.

Kiedy nastąpi oficjalne otwarcie hotelu Arche Nałęczów?

Hotel w Nałęczowie jest już gotowy, a oficjalnie chętni będą mogli nocować tam już na dniach. Według zakładki "Rezerwacje online" pierwszy nocleg można rezerwować od 30 czerwca 2024 r. Przy inwestycji w ramach społecznego projektowania udział brali m.in. więźniowie Zakładu Karnego w Siedlcach i Warszawie. Produkowali m.in. mozaikę na ściany basenu, tapicerowane meble i abażury, podaje wspomniane źródło. Hotel ozdobiono też blisko 400 obrazami namalowanymi przez uczniów nałęczowskiego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego. Stylistyka nawiązuje do wzornictwa z okresu powstawania dawnego „Sanatorium Milicyjnego”.

