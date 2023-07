Ten pasażer był jak VIP. W samolocie potraktowali go jak króla

Spis treści: 01 Podróż rodem z filmu

02 Samotny pasażer, czyli VIP

03 Niekomfortowo, ale szalenie ciekawie

Podróż rodem z filmu

Marzyliście kiedyś o locie prywatnym odrzutowcem? Nie jest to co prawda ekologiczne i tanie, jednak spora dawka luksusu potrafi rozbudzić marzenia. Okazuje się, że do przeżycia takiej wyjątkowej przygody nie potrzeba ani góry pieniędzy, ani nawet prywatnego samolotu. Wystarczy mieć... pecha i szczęście jednocześnie.

Wszystko zaczęło się w niedzielę, gdy opóźnieniu uległ lot z Oklahoma City do Charlotte w USA. Linie lotnicze American Airlines skazały pasażerów na długie oczekiwanie - lot, który miał wystartować o 6:30, finalnie wyruszył dopiero 18 godzin później! Choć pierwotnie do samolotu ustawiała się kolejka, to przed właściwym startem oczekujący zniknęli. Nic dziwnego, wszak gigantyczne opóźnienie zmotywowało ich do szukania innych połączeń.

Reklama