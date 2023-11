"Terrarium" dla ludzi? Niezwykły wieżowiec z Seulu

Podniebny ogród na wyciągnięcie ręki

Południowokoreański Seul już niedługo ozdobi kolejny wyjątkowy budynek, a mianowicie wysoki na 200 metrów wieżowiec o nazwie Terrarium Cheong-Dam zaprojektowany przez ODA Architecture.



Drapacz chmur będzie miał dwuczęściową konstrukcję umieszczoną na oryginalnej podstawie, z parkiem obejmującym fontannę, rzeźbami ogrodowymi i wewnętrzną galerią, która będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych.

W przypadku podstawy wieży chcemy zapewnić społeczności przestrzeń, która będzie służyć zarówno jako odpoczynek od krajobrazu ulicznego, jak i dostępny punkt połączenia z najbardziej pożądanymi dzielnicami handlowymi i mieszkalnymi miasta czytamy w informacji prasowej biura projektowego.

Najciekawszą częścią projektu jest jednak tzw. terrarium, które będzie zlokalizowane nieco powyżej połowy budynku (podobne rozwiązanie widzieliśmy już w wieżowcu Unique, który stanął w stolicy Ekwadoru, gdzie dla mieszkańców przygotowano jeszcze basen).

Zdjęcie To połączenie nowoczesności i miłości do natury / ODA Architecture / materiały prasowe

Zdjęcie Dolna część obiektu będzie dostępna dla wszystkich, nie tylko dla mieszkańców / ODA Architecture / materiały prasowe

W kapciach do parku, o każdej porze

To obszar częściowo otwarty na zewnątrz, obejmujący miejsca do siedzenia, krzewy i drzewa, a do tego oferujący mieszkańcom wspaniałe widoki na miasto, okoliczną rzekę i góry. Mówiąc krótko, właściciele apartamentów będą mogli cieszyć się podniebnym parkiem bez wychodzenia z budynku.



Wewnątrz wieżowiec będzie miał powierzchnię około 3430 m2, rozmieszczoną na 45 piętrach, na których znajdować będą się zarówno powierzchnie biurowe, jak i luksusowe rezydencje. Projekt zakłada również klub członkowski w piwnicy i powierzchnię handlową na wspomnianej wcześniej podstawie.

Terrarium Cheong-Dam wygrało niedawno konkurs architektoniczny, ale wiemy jeszcze, kiedy ma się zakończyć jego realizacja - na stronie internetowej ODA znajduje się informacja, że prace są "w toku".

Seul to kolejne miasto o zasięgu globalnym, które zdało sobie sprawę ze znaczenia poszerzania swojej przestrzeni publicznej w celu stworzenia bardziej znaczącego środowiska miejskiego powiedział Eran Chen z ODA.