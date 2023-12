Fragmenty są już gotowe. Wykorzystane zostanie to, co istnieje, a na bazie tej infrastruktury powstaną nowe produkty. W przyszłym roku powinniśmy pojechać trasą nr 611, zwaną Velo Soła, na odcinku z Rajczy do Jeziora Żywieckiego. Docelowo ta trasa będzie ciągnąć się od źródeł Soły w miejscowości Rajcza do Jeziora Żywieckiego, następnie wokół niego i wzdłuż Jeziora Międzybrodzkiego, a dalej w kierunku północnym, łącząc się z wiślaną trasą rowerową w okolicach Oświęcimia.

Powiedział Paweł Niklewicz.