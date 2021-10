Tor do snowtubingu powstaje pod Kopą Biskupią i będzie czynny przez cały rok

Nigdzie w województwie nie ma toru do snowtubingu. To będzie atrakcja na miarę całej Opolszczyzny. Myślimy o rozbudowie tego miejsca, wydłużeniu toru albo budowie kilku kolejnych. Pomysłów zresztą mamy wiele. Będziemy organizować zbiórkę pieniędzy na zasadzie crowfundingu, czyli finansowania społecznego z przeznaczeniem na ten cel. Może też miejscowe władze pomyślą o budowie infrastruktury turystycznej w Jarnołtówku, choć my nie będziemy na to czekać z realizacją naszych pomysłów

komentuje Piotr Lisowski z Jarnołtówka.