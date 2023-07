Wizzair, czy tak traktujesz ludzi, którzy dla ciebie walczą?

Węgierska linia została skarcona w internecie, gdy jeden z internautów napisał post na Twitterze: "Wizz Air, czy tak traktujesz ludzi, którzy dla ciebie walczą?". Dodał też, "wygląda na to, że twoje węgierskie dziedzictwo (zakorzeniło się)". To w nawiązaniu do faktu, że węgierski rząd sprzeciwia się sankcjom na Rosję.

Reklama

Linia lotnicza odpowiedziała natychmiast: "Hej! Przepraszamy za ten incydent i obecnie badamy go".

Dzisiaj Wizzair odniósł się ponownie do zdarzenia. Czytamy w nim: " Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem numer jeden i obowiązkiem naszej załogi jest upewnienie się, że wszyscy pasażerowie są zdolni do lotu lub że towarzyszy im ktoś, kto ich wspiera. Jeśli istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że stan zdrowia pasażera może narazić go na ryzyko podczas lotu, jesteśmy zobowiązani do odmowy przyjęcia na pokład. W tym przypadku była to trudna, ale konieczna decyzja podjęta z myślą o bezpieczeństwie pasażera. Zapewniono mu wodę i miejsce do siedzenia w oczekiwaniu na pomoc personelu lotniska" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na oficjalnym koncie linii Wizzair.