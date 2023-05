Spis treści: 01 Wakacyjny rozkład jazdy PKP powraca

Wakacyjny rozkład jazdy PKP powraca

Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w 2023 roku powróci wakacyjny rozkład jazdy PKP. Kiedy szykujemy się do letnich wypraw, polski przewoźnik przygotowuje nowe, typowo wakacyjne połączenia. Już 11 czerwca uruchomione zostaną dodatkowe trasy nad morze z kilku regionów w Polsce.

Dodatkowo, bo 22 czerwca, w ramach wakacyjnego rozkładu jazdy PKP pojawią się bezpośrednie połączenia do Zakopanego. Mieszkańcy poszczególnych miast będą mogli dzięki temu łatwiej wybrać się nie tylko na północ, ale i południe Polski.

Jak informuje PKP, każdego dnia na tory będą wyjeżdżać 423 pociągi, a PKP Intercity obsłuży łącznie 413 miejscowości w całym kraju.

Wakacyjny rozkład jazdy pociągów. Nowe trasy nad morze

Jedną z najważniejszych informacji płynących z opublikowanego komunikatu jest zwiększenie liczby pociągów nad morze. Już 11 czerwca wakacyjny rozkład jazdy obejmie wyjazdy na północ kraju. Co istotne, do i z Trójmiasta jeździć będzie 58 par pociągów. Na najwięcej składów do Trójmiasta mogą liczyć mieszkańcy Warszawy, bo ze stolicy Polski do rozkładu zawitają 33 pary pociągów dziennie, o o 7 więcej niż przed zmianami i o 3 więcej niż rok temu.

Nowe połączenia PKP nad morze z Krakowa zawierać będą 28 par pociągów. Tyle samo składów pojedzie do nadmorskich miejscowości z Poznania. To jednak nie koniec nowości.

Dodatkowe trasy PKP do Białegostoku i nie tylko

Wraz z wejściem w życie wakacyjnego rozkładu jazdy PKP, pojawią się nowe i ulepszone połączenia pomiędzy niektórymi miastami nie tylko nad morzem. Czerwcowe zmiany w rozkładzie jazdy sprawią, że aż 6 z 10 pociągów kursujących na trasie z Warszawy do Radomia osiągnie prędkość 160 kilometrów na godzinę. Oznacza to, że o wiele szybciej będzie można się dostać np. na niedawno otwarte lotnisko w Radomiu.

Do rozkładu wracają też regularne połączenia na trasie Warszawa i Białystok. Pasażerowie chcący pojechać z Warszawy do stolicy województwa podlaskiego będą mogli skorzystać z pociągów IC Pilecki oraz IC Narew.

Rozkład jazdy PKP na wakacje. Pociągiem w góry

Skoro było morze, to nie mogło również zabraknąć polskich gór. Chcąc wybrać się na wypoczynek na południu Polski, będziemy mogli skorzystać z kilku nowych lub częstszych połączeń. Sporo pociągów pojedzie bezpośrednio do kultowego miejsca na dole mapy. Bezpośrednie pociągi do Zakopanego będą kursować z Warszawy (EIC Tatry i IC Karłowicz) oraz Gdyni. Dla mieszkańców Trójmiasta dostępny będzie też pociąg IC Witkacy (przez Bydgoszcz, Toruń i Łódź), a z samej Bydgoszczy do Zakopanego (przez Łódź) pojedzie IC Halny.

Mieszkańcy zachodniej Polski na trasie do Zakopanego będą mogli skorzystać z pociągu IC Podhalanin, który wyruszy ze Szczecina, po drodze zatrzymując się w Poznaniu i Ostrowie Wielkopolskim. Co ważne, w czasie wakacji pociągi będą kursowały do zastępczej stacji Spyrkówka, nie zaś tej w samym Zakopanem.