Aplikacje do kupowania biletów na Androida i iOS-a znacznie usprawniają podróżowanie komunikacją publiczną i pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Zawsze warto mieć w telefonie po to, aby na wypadek nagłej podróży pociągiem lub autobusem, nie musieć czekać w długiej kolejce po bilet i tym samym zaoszczędzić sobie nerwów.

Poza tym wiele aplikacji do płacenia za bilet umożliwia również korzystnie z innych funkcji, które mogą być bardzo przydatne zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, gdy odwiedzamy różne miejsca w Polsce.

Podpowiadamy, jakie 7 aplikacji do kupowania biletów na smartfona warto pobrać ze sklepu Google Play i App Store oraz wyjaśniamy, jakie są najważniejsze funkcje każdej z nich.

Reklama

Jakdojade. Najpopularniejsza aplikacja do kupowania biletów MPK

Jakdojade to świetna darmowa aplikacja do kupowania biletów na autobus, tramwaj lub pociąg komunikacji miejskiej, a użytkownicy smartfonów dobrze zdają sobie z tego sprawę. Stąd duża liczba pobrań wysoka ocena (4,4) w sklepach Google Play i App Store.

Zdjęcie Jakdojade/ App Store / Jakdojade/ App Store / materiały prasowe

Aplikacja Jakdojade umożliwia użytkownikom sprawdzenie aktualnego rozkładu jazdy w większości dużych miast w Polsce oraz zakup biletów czasowych i okresowych. Daje pasażerom również informację, ile potrwa podróż i kiedy należy wyjść z domu, aby zdążyć, dotrzeć na miejsce o czasie. W wersji darmowej działa z reklamami, można jednak wykupić również opcję premium, która pozwala się ich pozbyć.

Jak dojadę to aplikacja do kupowania biletów, którą pobierzesz na Androida i iOS-a .

SkyCash. Darmowa aplikacja do płacenia za bilety i wykonywania przelewów

SkyCash to druga aplikacja do sprzedaży biletów, której nie mogło zabraknąć na naszej liście. Jest to niezwykle wszechstronny system płatności mobilnych, który umożliwi nam zakup biletów komunikacji miejskiej oraz podmiejskiej.

Zdjęcie Sky Cash/ App Store / SkyCash/ App Store / materiały prasowe

Ze SkyCash zapłacimy również za parkingi, przejazdy przez autostrady, kupimy bilet na pociąg, a nawet wejściówki do kina. Jest to darmowa aplikacja do kupowania biletów, która pozwala nam również łatwo uregulować bieżące rachunki czy wykonać przelew bezpośredni na konkretny numer telefonu.

SkyCash to aplikacja do kupowania biletów, którą pobierzesz na Androida i iOS-a .

mPay. Uniwersalna aplikacja płacenia za bilety i regulowania rachunków

Mpay to program, który nie tylko umożliwia zakup biletów komunikacji miejskiej, biletów kolejowych i autobusowych w całej Polsce, ale również otrzymanie ekspresowych doładowań do gier.

Zdjęcie mPay/ App Store / mPay / materiały prasowe

Dzięki aplikacji do kupowania biletów można też sprawnie zapłacić za parkowanie, uregulować bieżące rachunki, czy zapłacić za wejściówki do ZOO. Mpay umożliwia użytkownikom płatność kartą i Blikiem.

mPay to aplikacja do kupowania biletów, którą pobierzesz na Androida i iOS-a .

KOLEO. Ta aplikacja, która pozwala zakupić bilety PKP w atrakcyjnych cenach

KOLEO ma swoje wady i zalety. Co prawda, na tę chwilę to aplikacja do kupowania biletów obsługuje jedynie takich przewoźników jak: POLREGIO, PKP SKM w Trójmieście, Koleje Dolnośląskie, Koleje Wielkopolskie, Arriva RP i Łódzka Kolej Aglomeracyjna, jednak uprawnienia do przejazdu możemy zdobyć w niezwykle atrakcyjnych cenach.

Zdjęcie KOLEO/ App Store / KOLEO / materiały prasowe

W KOLEO bilety dostaniemy bez prowizji, ze wszystkimi przysługującymi nam ulgami, a dowód zakupu biletu znajdziemy również na naszym e-mailu. Do zalet KOLEO należą również intuicyjny planer podróży oraz aktualny rozkład jady pociągów. Za bilety zapłacimy za pomocą utworzonego konta KOLEO, kartą, Blikiem albo przez system GPay.



KOLEO to aplikacja do kupowania biletów, którą pobierzesz na Androida i iOS-a .

BILKOM Bilety. Ta aplikacja do kupowania biletów SKM i PKP poinformuje nas o opóźnieniach

BILKOM Bilety jest kolejną aplikacją do płacenia za bilety PKP. Osoby, które często podróżują koleją, zdecydowanie powinny zainstalować ją w swoim smartfonie z Androidem lub iOS-em, aby móc szybko i sprawnie zdobyć bilet na pociąg przewoźników: PKP Intercity, PolRegio, PKP SKM w Trójmieście, Kolei Wielkopolskich, Kolei Małopolskich, Łódzkich Kolei AglomeracyjnychArriva RP i Kolei Śląskich.

Zdjęcie BILKOM Bilety/ App Store / BILKOM Bilety / materiał zewnętrzny

Dzięki aplikacji do kupowania biletów BILKOM możemy również zapoznać się z aktualnymi połączeniami, sprawdzić cenę biletu, czy dowiedzieć się o ewentualnych opóźnieniach. Co więcej, program pozwala również na zwrot lub reklamację biletu. BILKOM Bilety umożliwia płatność za pomocą przelewu bankowego, karty płatniczej, albo BLIK-iem.

BILKOM Bilety to aplikacja do kupowania biletów, którą pobierzesz na Androida i iOS-a .

MoBILET. Aplikacja do płacenia za bilety, w której zrobisz szybki przelew Blikiem

Inna aplikacja do kupowania biletów na smartfona, która również jest warta uwagi, to moBILET. Dzięki niej łatwo zdobędziemy niezbędne MPK, PKP, a nawet bilety parkingowe w ponad 100 polskich miastach.

Zdjęcie moBILET/ sklep Google Play / moBILET/ sklep Google Play / materiały prasowe

Dużą zaletą aplikacji moBILET jest fakt, że program oferuje szerokie możliwości pod względem płatności. Oprócz karty i portmonetki, użytkownicy mogą też rozliczać się Blikiem, a podczas parkowania z aplikacją do płacenia za bilety pieniądze są pobierane jedynie za faktycznie wykorzystany czas.

moBILET to aplikacja do kupowania biletów, którą pobierzesz na Androida i iOS-a .

zBiletem. Aplikacja do kupowania biletów miejskich, która wciąż się rozwija

Ostatnia aplikacja do płacenia za bilety na naszej liście to zBiletem. Program ten stanowi całkiem niezłą konkurencję dla poprzedników, stale się rozwija i cieszy się świetnymi opiniami użytkowników smartfonów z Androidem i iOS-em.

Zdjęcie zBiletem/ App Store / zBiletem / materiały prasowe

zBiletem umożliwia zakup biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej w wybranych polskich miastach. Podczas kontroli nie trzeba mieć dostępu do internetu, ponieważ aplikacja działa również offline. Płatność za bilet w tym przypadku odbywa się przelewem PayU, Blikiem lub kartą płatniczą.

To niezwykle łatwa w obsłudze aplikacja do kupowania biletów. Idealna dla wszystkich tych, którzy doceniają proste rozwiązania.

Tutaj pobierzesz ją na Androida i iOS-a .

Czytaj również:

8 aplikacji, które trzeba mieć w smartwatchu z Androidem WearOS

Jak działa BlaBlaCar? Instrukcja, jak zarezerwować przejazd w wakacje

Zobacz także:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Wydarzenia”: Polsat Go – nowa aplikacja i serwis internetowy dostepne dla wszystkich Polsat News