Wielki problem strefy Schengen. Niemcy zapowiadają kontrole graniczne

Niemcy zdecydowały o przywróceniu kontroli na wszystkich granicach lądowych, które będą obowiązywały od 16 września. Zostaną one przywrócone na granicach z Belgią, Danią, Holandią, Luksemburgiem i Francją na pół roku, natomiast ze Szwajcarią, Czechami i Polską do 15 grudnia. Wszystkie te państwa należą do strefy Schengen, która pozwala na swobodne przekraczanie granic.

Zdjęcie Granica polsko-czeska w Cieszynie. Dzięki Układowi z Schengen można przekraczać ją swobodnie, bez kontroli / Patryk Matyjaszczyk/CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en) / Wikimedia