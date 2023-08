Wizzair ma problem. Lawina skarg pasażerów na przewoźnika

Spis treści: 01 Bułgarzy mają dość linii Wizzair

Bułgarzy mają dość linii Wizzair

Niepokojące wieści płyną z rynku lotniczego w Bułgarii. Tamtejsi pasażerowie notorycznie skarżą się na nagminne opóźnienia i odwołane loty przez linie Wizzair. Problem jest na tyle duży, że sprawą postanowiły zająć się krajowe władze. Dyrekcja Generalnej Administracji Lotnictwa Cywilnego wezwała przewoźnika do przedstawienia konkretnego planu zapobiegającego dalszym opóźnieniom i odwołaniom lotów.

Węgierskie linie lotnicze mają czas do 11 sierpnia 2023 roku na zaprezentowanie swojego pomysłu na poprawienie usług oferowanych pasażerom w Bułgarii. Taka decyzja nie dziwi, wszak w minionym miesiącu przewoźnik odwołał 38 lotów z Bułgarii, do tego zanotował kilkadziesiąt opóźnień. Tamtejsi pasażerowie nie omieszkali złożyć stosownych skarg, jednak z 500 zażaleń aż 200 nie zostało w ogóle rozpatrzonych. Linie tłumaczą to błędem w systemie informatycznym.

Wizzair i zła passa

Bułgaria nie jest jedynym krajem, którego obywatele mają prawo do narzekań na linie lotnicze Wizzair. Nie tak dawno podobne problemy miały miejsce w Rumunii. Po odwołaniu aż 9 lotów z lotniska w Bukareszcie w ciągu jednego dnia skierowano specjalną skargę do Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego. Takie działania przewoźnika powodują nie tylko chaos w planach podróżniczych poszczególnych osób, ale również dezorganizują pracę na lotnisku.

Wizzair w Polsce również nie może pochwalić się nieskazitelną opinią. Z jednej strony przewoźnik notuje rekordy przewozu pasażerów (np. w Katowicach), z drugiej strony, na tym samym lotniku doszło ostatnio do overbookingu. Kilku pasażerów nie mogło wejść na pokład samolotu lecącego na Islandię. Po opublikowaniu naszego artykułu na temat tej sytuacji dotarły do nas głosy niezbyt przychylnie wypowiadające się o jakości usług Wizzair w Polsce.

Odwołany lot Wizzair? Może być jeszcze gorzej

To nie koniec złych wieści dla miłośników tanich lotów. Niedawno w sieci pojawiła się informacja na temat planowanych ograniczeń liczby lotów przez węgierskiego przewoźnika. Ma to być spowodowane przyspieszoną kontrolą silników w samolotach. Pasażerowie, którzy kupili już bilety na odwołane trasy będą mogli otrzymać rekompensatę, lub zmienić termin wylotu. Co ciekawe, nie do końca wiadomo, z iloma ograniczeniami będą musieli się borykać.

Według niektórych doniesień, Wizzair będzie oferować okresowo znacznie mniej lotów do Londynu (Londyn-Gatwick i Luton), a w niektórych miastach tamtejsze bazy samolotów mają zostać zmniejszone aż o połowę. Ograniczenia są zapowiadane na wrzesień i październik.

