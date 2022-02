W USA pomiędzy Denver w stanie Kolorado a Moab w stanie Utah ponownie ruszy pierwszy w historii pociąg turystyczny z wagonem typu "skyline". Trasa przez samo serce Gór Skalistych została nazwana The Rockies to the Red Rocks.

Na tej relacji pociąg kursował od sierpnia 2021, a teraz po przerwie zimowej z powrotem ruszy na tory od kwietnia.

Przewoźnik kolejowy obsługujący to wyjątkowe połączenie ogłosił sporo promocję dla wszystkich, którzy zarezerwują podróż jeszcze w lutym. Promocja dotyczy rezerwacji na kwiecień, maj, wrzesień i październik tego roku.

The Rockies to the Rocks. Pociąg z wagonem "skyline"

Odległość z Denver do Moab "skalny górołaz" pokonuje w dwa dni. Po drodze zaplanowany jest przystanek w Gleenwood Springs, największym na świecie basenie z gorącymi źródłami.

Podróż można zacząć zarówno w Kolorado, jak i Utah.

Na tory w USA wjedzie skład z wagonami skyline. W Kanadzie tego typu pociągi kursują już na trzech trasach

Amerykańska wersja składu z wagonem "skyline" jest pierwszą tego typu. Natomiast w Kanadzie od wielu lat do wyboru są aż trzy trasy.

Z Vancouver dojedziemy do Parku Narodowego Banff i nad Jezioro Louise. Ponadto ze stolicy Kolumbii Brytyjskiej można także dotrzeć Parku Narodowego Jasper, gdzie znajduje się Mount Robson, najwyższy szczyt kanadyjskich Gór Skalistych.

