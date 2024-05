Od 1 maja w województwie podkarpackim turyści mogą korzystać z kultowej polskiej atrakcji w pełnym jej wymiarze. Po kilku latach kursowania w ograniczonym zakresie przeworska kolejka wąskotorowa w końcu wróciła bowiem do jeżdżenia na całej, 46-kilometrowej trasie!

Przeworska kolejka jest o tyle wyjątkowa, że to najdłuższa czynna wąskotorówka w Polsce, a teraz ponownie będzie wozić turystów na całym dostępnym odcinku. Bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki. Co warto wiedzieć o tej kultowej atrakcji? Jak długo trwa podróż "Pogórzaninem"? Ile kosztują bilety na przeworską kolejkę?

Przeworska kolej wąskotorowa "Pogórzanin" znów jeździ na całej trasie

Przeworska kolejka to najdłuższa czynna wąskotorówka w Polsce, w dodatku na udostępnionej ponownie po latach 46-kilometrowej trasie znajduje się tunel - jedyny taki obiekt na kolejach wąskotorowych w naszym kraju. Jej historia sięga czasów księcia Andrzeja Lubomirskiego. W 1902 r. zdobył on koncesję na budowę linii z Przeworska, a w trakcie prac zdecydowano o wydłużeniu jej do Dynowa.

Do użytku wąskotorówka została oddana w 1904 r. Później stała się niesamowicie popularną atrakcją turystyczną, chętnie odwiedzaną przez turystów podróżujących po Podkarpaciu. Jest też często wybierana jako punkt przystankowy wśród osób wybierających się docelowo w Bieszczady. Warto rozważyć dodanie kolejki "Pogórzanin" również do swojego programu zwiedzania - na przykład podczas majówki.

- Przeworska kolej to nie tylko sposób podróżowania, ale także unikalna atrakcja turystyczna, która zachwyca widokami i historią - zaznacza Rafał Babiarz z biura promocji powiatu przeworskiego.

Atrakcje Podkarpacia. Ile jedzie kolejka wąskotorowa z Przeworska do Dynowa?

Popularna atrakcja turystyczna nie działała jednak przez kilka lat w pełnym wymiarze - trasę ograniczono ze względu na remonty, które były konieczne m.in. przez szkody w infrastrukturze, jakie wywołała powódź z 2020 roku. Woda zniszczyła wówczas częściowo tory i most, a także zalała 600-metrowy tunel. W tym czasie "Pogórzanin" jeździł na dwóch krótszych trasach, a więc atrakcja nie była wykorzystywana w pełni.

Teraz się to zmieniło, od 1 maja turyści znów mogą korzystać z kolejki kursującej na całej trasie. Ma ona 46 km i podróż w jedną stronę, okraszona pięknymi widokami, trwa 2,5 godziny. Pasażerowie rzucili się na bilety - wyprzedają się w mig. Nic dziwnego, bo trasa tej kolejki uznawana jest za niezwykle malowniczą przez różnorodność krajobrazów. Przebiega przez doliny Wisłoka i Sanu, a także pola, łąki, bagniska i lasy Pogórza Dynowskiego. Do tego wspomniany tunel i już można biec, rezerwować bilet na taką przejażdżkę.

Majówka na Podkarpaciu. Ile kosztuje kolejka wąskotorowa "Pogórzanin"?

Wejściówki na inauguracyjny kurs 1 maja rozeszły się na kilka dni przed, również bilety na kolejne dni szybko się wyprzedają. Można je zarezerwować online na stronie kolejka-pogorzanin.pl. Warto to zrobić przez internet, bo próbując kupić wejściówki na miejscu, może okazać się, że już się wyprzedały. Na wspomnianej stronie jest podany rozkład jazdy. Ile kosztuje taka przyjemność w postaci najdłuższą w Polsce czynną wąskotorówką?

Zależnie od wybranej wersji, bilety na przeworską kolejkę kosztują 90 zł w dwie strony za normalną wejściówkę i 54 zł w dwie strony za ulgową. Bilety w jedną stroną w zależności od wybranej trasy to koszt od 30 do 54 zł za normalne, a za ulgowe 15 do 27 zł. Kupując bilety grupowe oraz "tam i z powrotem" obowiązuje zniżka, honorowana jest także Karta Dużej Rodziny w przypadku biletu rodzinnego.

