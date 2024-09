Tatry to jeden z najczęściej odwiedzanych regionów w Polsce. Dane dotyczące bieżącego roku poznamy zapewne jesienią. W 2023 roku w lipcu i sierpniu Tatry wybrało 1 mln 732 tys. turystów, zaś w ciągu całego roku nieco ponad 4 mln 510 tys. Choć nie jest to rekord, bo w analogicznym okresie 2021 roku po Tatrach wędrowało 1 mln 909 tys. osób (w ciągu całego roku 4 mln 600 tys.) to i tak liczba ta sprawia, że w górach robi się dość tłoczno.



Oczywiście nie wszystkie szlaki są w równym stopniu popularne i oblegane. Zdecydowanie prym wśród nich wiedzie szlak nad Morskie Oko, który wybrało niemal 700 tys. turystów. To idealna trasa dla osób o słabszej kondycji i wypadów dla rodzin z dziećmi. Oferuje przepiękne widoki i nagrodę w postaci pięknego widoku Morskiego Oka, górskiego masywu Mięguszowieckich Szczytów i Mnicha oraz możliwość odpoczęcia w jednym z bardziej znanych schronisk.

Szlak nad Morskie Oko zamknięty. Ważna informacja dla wybierających się tam w weekend

Tatrzański Park Narodowy poinformował, że od piątku 6 września planowany jest remont drogi do tatrzańskiego jeziora na odcinku około 1 km w okolicy leśniczówki Wanta. Co ważne, w dniach 6-8 września będzie jeszcze możliwe dotarcie do celu, choć z pewnymi utrudnieniami.

W piątek 6 września przejście pieszo z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka będzie możliwe tylko "skrótami" na szlaku. Tego dnia wystąpią już utrudnienia dla ruchu kołowego: usługa przewozów konnych będzie wstrzymana. W dniach 7-8 września (sobota-niedziela) prace nie będą prowadzone - ruch pieszy i kołowy będzie możliwy. Informuje TPN

Jak długo potrwają utrudnienia?

Jeśli warunki pogodowe pozwolą, na początku przyszłego tygodnia (9-10 września) na remontowanym odcinku wylewany będzie nowy asfalt. W związku z tym cały odcinek Wodogrzmoty Mickiewicza-Włosienica zostanie zamknięty zarówno dla ruchu pieszego jak i kołowego. Z Palenicy Białczańskiej będzie można dojść wyłącznie do szlaku w kierunku Doliny Pięciu Stawów Polskich oraz do Roztoki.

Dojście do Morskiego Oka (oraz powrót) będą możliwe jedynie od strony Doliny Pięciu Stawów przez Świstówkę Roztocką oraz przez Szpiglasową Przełęcz. Przekazał TPN

Jeśli prace związane z nową nawierzchnią zostaną wykonane w przewidzianym terminie, na szlak będzie można wejść ponownie już 11 września (środa). Turyści proszeni są jednak o zachowanie ostrożności, ponieważ wciąż będą prowadzone prace wykończeniowe.

