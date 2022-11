Zdjęcia wykonane zostało przez członka załogi Expedition 67 z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wykonał zdjęcie jezior w Kazachstanie, niedaleko od granicy z Rosją. Uwagę przykuwa ich niezwykły kolor, zwłaszcza jeziora Aralsor. Fotografia została wykonana aparatem cyfrowym Nikon D5 o ogniskowej 400 mm, następnie obraz przycięto i poprawiono w celu poprawy kontrastu oraz usunięto artefakty.



Gdzie znajdują się jeziora?

Obszar przedstawiony na zdjęciu to zachodnia część Kazachstanu, około 100 km na wschód od granicy z Rosją. Kolorowe jeziorka leżą kilka metrów poniżej poziomu morza. To granica Niziny Nadkaspijskiej - obszaru opadającego w kierunku Morza Kaspijskiego znajdującego się 300 km na południe. Nad samym morzem znajduje się najniżej położony punkt - 28 m p.p.m.

Reklama

W pobliżu jezior rozmieszczone są niewielkie, czasem trudne do rozpoznania osady. Setki takich pasterskich osad rozsiane są po wiejskich obszarach kraju. Jedne z większych to widoczna na wschód od jeziora Aralsor - Kurmankol oraz osada widoczna na wschód od jeziora Zhalnak. Linia widoczna na południe od jezior to droga krajowa R-97.

Zdjęcie Zdjęcie jezior w zachodniej części Kazachstanu / NASA Earth Observatory / NASA

Dlaczego jezioro ma różowy kolor?

Jeziora Aralsor i Ahalnak zasilane są widoczną w górnej części zdjęcia (z lewej strony) meandrującą rzeką Asiozek. Rzeka rozlewa się na niewielką deltę, której poszczególne odnogi doprowadzają wodę do jezior.

Zdjęcie Zdjęcie Jeziora Aralsor wykonane z pokładu ISS w 2009 r. / Earth Science and Remote Sensing Unit/Lyndon B. Johnson Space Center/JSC Gateway to Astronaut Photography of Earth / NASA

Swój specyficzny kolor jezioro Alasor zawdzięcza parowaniu, które prowadzi do zwiększenia zasolenia wody, umożliwiając tym samym rozwój licznych mikroorganizmów doskonale radzących sobie w takim środowisku. Dominujące gatunki drobnoustrojów rozwijające się w zbiornikach warunkowane są zmianami zasolenia i temperatury. W związku z tym, że różne mikroorganizmy mają różne kolory, barwa tego typu słonych jezior może się nieco różnić. Znaczenie ma również głębokość jezior, która może zintensyfikować lub zmiękczyć barwę.



Barwa biała w prawym dolnym rogu to najprawdopodobniej sól, ponieważ na jeziorze odbywa się jej wydobycie na skalę przemysłową. Solniska otaczające główne jezioro stanowią mieszaninę soli i błota, a dodatkowo przykryte są około 30 cm warstwą halitu (minerału, którego głównym składnikiem jest chlorek sodu, znanego nam wszystkim jako... sól kamienna).

Zjawisko kolorowych jezior występuje we wszystkich półpustynnych strefach podzwrotnikowych i wykazują one ten sam rodzaj zmian różnic kolorystycznych. W większości przypadków im bardziej pomarańczowy lub czerwony kolor, tym wyższe jest stężenie soli i aktywność drobnoustrojów.

Przeczytaj także:

Nietypowe kolory jezior z całego świata. Skąd bierze się ich barwa?

Trzy kolorowe jeziora w Etiopii. Kiedyś były jednym zbiornikiem

Niebezpieczne jeziora świata. Możesz w nich wykąpać się tylko raz...