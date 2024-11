Założone w 1932 roku w duńskim Billund przedsiębiorstwo Lego zasłynęło na całym świecie, gdy zaczęło produkować klocki. Lego to od tamtego czasu marka, która łączy pokolenia poprzez wspólną miłość dzieci i dorosłych do składania coraz to bardziej wymyślnych zestawów klocków Lego. Marzeniem wielu miłośników Lego jest wizyta w jednym z Legolandów.

Teraz to marzenie jest na wyciągnięcie ręki! Z Polski można dotrzeć do Legolandu w Billund w zaledwie dwie godziny dzięki wyjątkowej ofercie, która obejmuje zakwaterowanie, a dodatkowo każdy uczestnik może otrzymać zestaw klocków Lego w prezencie. To idealna okazja, by przeżyć niezapomnianą przygodę!