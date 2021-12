Na początku grudnia został otworzona nowa linia kolejowa w Laosie. W tym stosunkowo biednym kraju inwestycją zajęli się Chińczycy, co okazuje się być kolejnym z kroków do ekonomicznej i gospodarczej dominacji Państwa Środka na terenie Azji Południowo-Wschodniej.

Dzięki chińskiej inwestycji powstała tym samym nowa najdłuższa trasa kolejowa na świecie, która liczy dokładnie 18 755 kilometrów i wiedzie z południowej Portugalii do samego Singapuru.

Trasa prowadzi przez 13 krajów: Portugalię, Hiszpanię, Francję, Niemcy, Polskę, Białoruś, Rosją, Mongolię, Chiny, Laos, Tajlandię, Malezję i Singapur. Do tej pory najdłuższą możliwą do zrealizowania podróżą kolejową była podobna trasa, która jednak kończyła się w Wietnamie i liczyła niespełna dwa tysiące kilometrów mniej.

Według szacunków Marka Smitha, miłośnika kolei, który opublikował wszystkie dane na platformie Reddit, przejazd z południa Portugalii na sam kraniec półwyspu Malajskiego wyniósłby 21 dni z założeniem, że w niektórych miastach musielibyśmy zostać na noc, aplikować o wizę do danego kraju lub przemieścić się pomiędzy różnymi dworcami w tym samym mieście.

Najdłuższa trasa kolejowa na świecie. Ile kosztuje bilet?

Jak się okazuje, podróże koleją nie muszą być bardzo drogie. Kalkulacje Brytyjczyka przedstawiają, że za całą przygodę zapłacimy około 1200 euro, czyli nieco ponad 5,5 tysiąca złotych. Jest to jednakże więcej niż standardowy bilet na bezpośredni lot samolotem na tej relacji.

Zdjęcie Na początku grudnia otwarto odcinek linii kolejowej pomiędzy chińskim Kunmingiem a stolicą Laosu, Vientianem / GUN YU/Future Publishing / Getty Images

Podróż pociągiem ponadto znacznie zmniejszyłaby emisje dwutlenku węgla. Lot w jedną stronę z Lizbony na lotniska Changi w Singapurze wyemitowałby szacunkowo około 1,67 tony dwutlenku węgla. Dla porównania, pokonanie tego dystansu koleją spowodowałoby emisję 0,08 tony CO2.

Czy możemy już rezerwować bilety na tę nieco ekstremalną podróż? Niestety na niektórych odcinkach kursowanie pociągów zostało zawieszone z powodu pandemii (m.in. jedne z dłuższych połączeń z Paryża do Moskwy i z Moskwy do Pekinu). Musimy zatem poczekać co najmniej do kolejnego sezonu letniego, aby móc zaplanować rekordowy przejazd z Portugalii do Singapuru.

Zdjęcie Kilkuletnią inwestycję w Laosie realizowali Chińczycy / Kyodo News / Getty Images