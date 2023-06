Żaden pasażer nie lubi tego pudełka na walizkę. Ryanair to wie i zarabia

Walizka kabinowa - jaki bagaż do samolotu?

Jeżeli sam plecak lub torba nam nie wystarczą, to możemy dopłacić do opcji przewożenia tzw. walizki kabinowej. Walizka do samolotu Ryanair, którą weźmiemy na pokład została dokładnie opisana na stronie przewoźnika. Jej również dotyczą obostrzenia związane z wymiarem, ale również i wagą.

Walizka podręczna w Ryanair może mieć wymiary wynoszące maksymalnie 55 cm na 40 cm na 20 cm. Jej waga nie może przekraczać 10 kilogramów. Warto pamiętać, że ta walizka przejdzie z nami kontrolę bezpieczeństwa. W związku z tym nie możemy przewozić w niej np. płynów w opakowaniach większych niż 100 ml. Jedyne napoje, jakie możemy zabrać to te zakupione w strefie wolnocłowej.

Zdjęcie Walizka podręczna w Ryanair nie może być zbyt duża. / materiały prasowe

Ile może ważyć bagaż podręczny?

Walizka podręczna w Ryanair ma określone nie tylko konkretne wymiary, ale również wagę. Ta może wynosić maksymalnie 10 kilogramów. Walizka będzie umieszczona w schowku nad głową pasażera. W przypadku ewentualnej kontroli i większej wagi, bagaż może zostać zabrany do luku bagażowego. Wtedy poniesiemy dodatkowe koszta.

Co ciekawe, limi wagi nie dotyczy podręcznej torby ani plecaka. W tym wypadku linie Ryanair określają jedynie wymiary, nie ma jednak słowa o kilogramach. Z oczywistych względów ten bagaż i tak nie będzie ważyć zbyt dużo. Musi on być niewielki, a w przypadku krótkich wycieczek pasażerowie decydują się na spakowanie w nim potrzebnych rzeczy - np. ubrań czy środków higieny osobistej.

Bagaż podręczny. Co można zabrać?

Zasady przewozu rzeczy w bagażu podręcznym są dość rygorystyczne. Nie ma jednak znaczenia wybrany przewoźnik. W liniach Ryanair obowiązują takie same ograniczenia, jak w przypadku Wizzair, PLL LOT czy innych. Wszystko dlatego, że zawartość bagażu podręcznego jest weryfikowana przed wejściem na pokład, podczas kontroli bezpieczeństwa. Co możemy zabrać w bagażu podręcznym?

Ubrania

Środki higieny i płyny (opakowania do 100 ml, maksymalnie 1 litr na osobę)

Książki, zeszyty

Elektronikę, laptop, telefon itp.

Aparat fotograficzny, obiektywy

Suchy prowiant

Niezbędne lekarstwa

Pamiątki

Jak widać, w bagażu podręcznym możemy spakować w zasadzie wszystko to, co przyda się podczas urlopu - nawet, jeżeli sam plecak czy torba są niewielkie. W odpowiednim przygotowaniu się do lotu przydaje się poradnik dotyczący tego, jak spakować bagaż podręczny. Nie marnujmy miejsca i pamiętajmy o tym, co można zabrać na pokład samolotu.

Jaki bagaż w Ryanair? Podsumowanie

Podsumowując, do samolotu Ryanair każdy pasażer może zabrać jedną sztukę bezpłatnego bagażu podręcznego (torba lub walizka) o wymiarach 40 cm na 20 cm na 25 cm. Jeżeli potrzebujemy zabrać ze sobą więcej rzeczy, możemy skorzystać z droższej taryfy. Ta pozwoli na zabranie jeszcze jednej sztuki bagażu podręcznego.

Wówczas pozwoli nam się na zabranie wspomnianej walizki kabinowej o wymiarach 55 cm na 40 cm na 20 cm i wadze 10 kilogramów. A co z bagażem rejestrowanym? Ten też jest dostępny, ale opcja jest odpowiednio droższa. Walizka rejestrowana Ryanair pozwala na spakowanie nawet 20 kilogramów na osobę. Wtedy w walizce możemy umieścić np. płyny.