Zamknęli Wenecję dla statków. Zapłacą 57 mln euro odszkodowania

Nowe przepisy zakazujące wpływania do Laguny Weneckiej olbrzymim statkom wycieczkowym są wynikiem wieloletnich ostrzeżeń przed tym, że cruisery mogą spowodować nieodwracalne szkody w delikatnym ekosystemie.

Rząd Włoch zapłaci wszystkim poszkodowanym firmom odszkodowanie o łącznej wartości 57 milionów euro. Firmy usługujące rejsy wycieczkowe otrzymają 30 milionów euro, a pozostała część kwoty trafi do operatora terminalu portowego oraz powiązanych z nim firm.

Wskutek wprowadzonego zakazu wiele firm musiało zmieniać rozkład rejsów statków oraz zwrócić pieniądze tym pasażerom, którzy zrezygnowali z podróży.

Decyzja o zakazie ruchu dużych statków wycieczkowych w centrum Wenecji została podjęta na kilka dni przez spotkaniem organizacji UNESCO, która zaproponowała dodanie miasta do listy zagrożonych obiektów dziedzictwa kulturowego z powodu braku żadnych działach ochronnych przez wpływem olbrzymich statków wycieczkowych.

Zgodnie z decyzją władz tylko największe cruisery będzie obowiązywać całkowity zakaz wpływania do Wenecji, a w szczególności do kanału Świętego Marka i kanału Giudecca. Zamiast tego będą one kierowanie do sąsiedniego portu przemysłowego w Margherze.

Krytycy planu jednak zwracają uwagę, że Marghera znajduje się w Lagunie Weneckiej, więc przekierowanie statków w to miejsce nie będzie miało żadnego pozytywnego wpływu na środowisko, ponieważ cruisery nadal będą zatruwać wody zatoki.

Z zakazu na razie wynika więcej niejasności niż konkretnych informacji - infrastruktura w porcie w Margherze dopiero jest budowana, a mniejsze statki dalej mogą wpływać do głównych kanałów w Wenecji.

Statki wycieczkowe zapewniają Wenecji ogromny impuls ekonomiczny, ale aktywiści i mieszkańcy twierdzą, że statki przyczyniają się do problemów spowodowanych przez "overtourism" i powstawania ogromnych fali, które podważają fundamenty miasta i szkodzą delikatnemu ekosystemowi laguny.