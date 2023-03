Jak możemy przeczytać, jeżeli punkty sprzedaży będą chciały rozpocząć współpracę ze spółką, niewykluczone jest, że już niedługo bilety na pociąg kupimy nie tylko w kasach na dworcach czy online — powinniśmy dostać je także na wspomnianych stacjach benzynowych, w sklepach, placówkach pocztowych, salonikach prasowych... hotelach... i pewnie wielu innych miejscach, do momentu, aż otworzymy naszą lodówkę i wyskoczy z niej bilet PKP do Stalowej Woli.

Bardzo duża popularność kolei będzie nadal rosła w najbliższych latach, dlatego dążymy do tego, aby zakup biletów na połączenia PKP Intercity był jak najłatwiejszy dla podróżnych. Poprzez rozwój nowego modelu sprzedaży agencyjnej otwieramy się na współpracę z następnymi partnerami, szukając w ten sposób kolejnych sposobów dotarcia do klientów mówi Gontarz.

Czy to zły pomysł? No niekoniecznie. Chociaż wizja kupowania biletów na pociąg podczas płacenia za paliwo albo nabywania dzisiejszej gazety może się wydawać odległa i wręcz absurdalna, możliwość kupienia biletu niemal wszędzie może się okazać całkiem w porządku, pod warunkiem, że będzie to dobrze zorganizowane. A z tym może już być różnie.

Co cieszy, to że faktycznie widać, że spółka PKP regularnie pracuje nad wprowadzaniem nowych rozwiązań. Niedawno na rynek trafiły dwie aplikacje przewoźnika: PKP Intercity oraz PKP.appka.