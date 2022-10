Futurystyczne miasto NEOM, a dokładnie jedna z jego części - Trojena, będzie gościła sportowców i fanów sportu na Azjatyckich Zimowych Igrzyskach w 2029 r.



Zimowe Igrzyska na środku pustyni

Kurort Trojena oferować ma 60 km kw. powierzchni, włączając w to stoki narciarskie i pozostałą część zewnętrzną kurortu. Ośrodek zostanie ukończony w 2026 r. i będzie zasilany energią odnawialną.

Trojena będzie miała odpowiednią infrastrukturę, aby stworzyć zimową atmosferę w sercu pustyni, aby te Zimowe Igrzyska stały się bezprecedensowym globalnym wydarzeniem wyjaśnił dyrektor generalny Neom, Nadhmi al-Nasr

Ośrodek jest jednym z regionów powstających w ramach megamiasta Neom, budowanego w prowincji Tabuk w północno-zachodniej części Arabii Saudyjskiej. Znajdować się będzie 50 km od wybrzeża Akaba, w samym centrum Neom. To górski region o wysokościach od 1500 m n.p.m. do 2600 m n.p.m. Wykorzystywać będzie odmienny wysokogórski klimat, gdzie zimą temperatura spada poniżej 0 st. C., a temperatury są o około 10 st. C. niższe niż w całej okolicy.

Zdjęcie Tak wygląda obecnie górski region Arabii Saudyjskiej. Tu powstanie region megamiasta Neom o nazwie Trojena / NEOM / materiały prasowe

Kurort projektują najlepsi architekci na świecie

Choć obiektu, na którym będą odbywały się zawody jeszcze nie ma, to zapowiada się wyjątkowo dobrze, o czym świadczy już sam dobór pracowni architektonicznych, wśród których znaleźli się: brytyjska pracownia Zaha Hadid Architects, holenderska UNStudio, międzynarodowa pracownia Aedas, niemiecka LAVA i australijska pracownia Bureau Proberts.

Masterplan został zaprojektowany przez studio LAVA, Aedas będzie odpowiedzialne za samą wioskę narciarską a UNStudio stworzy serię willi na stokach narciarskich. Łącznie powstanie 3600 pokoi w luksusowych hotelach i 2200 domów i willi, a także sztuczne jezioro. Do 2045 r. Trojena ma pomieścić 9 milionów mieszkańców.

Odpoczynek przez cały rok

Według informacji przedstawianych na oficjalnej stronie Neom kurort będzie funkcjonował przez cały rok, oferując różnorodne usługi podzielone na cztery sezony. W okresie wrzesień-listopad, określanym jako sezon wellness, kurort ma przyciągać różnorodnymi usługami zdrowotnymi jak: wellness, medycyna alternatywna, joga oraz ofertami artystycznymi i rozrywkową.



Sezon zimowy w okresie grudzień-marzec obejmuje jazdę na nartach, snowboard, łyżwiarstwo oraz zimowy tydzień mody i festiwal muzyczny. Wiosna określona jest jako sezon przygody, podczas którego będzie można odbyć szkolenie wysokogórskie i spróbować sił w "triathlonie przygodowym", kolarstwie górskim, paralotniarstwie czy wspinaczce.



Cały rok zamyka okres maj-wrzesień, czyli sezon jeziora. W rzeczywistości nie chodzi tu o żeglarstwo a ofertę kulturalną wokół sztucznego jeziora, która ma obejmować festiwale muzyczne i kulinarne, targi sztuki, tydzień kultury i pokazy świateł nad wodą.

