Czy można zmienić rezerwację Wizzair?

Wizzair to popularna linia lotnicza oferująca swoje usługi w Europie i nie tylko. Wielu pasażerów latających z Polski miało okazję korzystać z usług Wizzair. To budżetowy przewoźnik, który pozwala na dokonanie tanich rezerwacji w wielu różnych kierunkach. Nic dziwnego, że Wizzairem latamy często i chętnie. W przypadku chęci zmiany rezerwacji mamy następujące opcje:

Zmiana lotu

Zmiana pasażera

Zmiany usługi

Anulowanie usługi

Zależnie od naszych potrzeb, możemy zdecydować się na jedno z powyższych rozwiązań. W jakich sytuacjach możemy z nich skorzystać, jak to zrobić i, przede wszystkim, ile kosztuje zmiana rezerwacji Wizzair?



Zmiany lotu Wizzair. Czy możemy przebukować lot?

W liniach Wizzair możliwe jest przebukowanie lotu dla wszystkich, lub jedynie części pasażerów objętych rezerwacją. Zrobić to możemy najpóźniej do 3 godzin przed odlotem. Aby tego dokonać, należy zalogować się na swoje konto Wizzair, np. przy pomocy strony internetowej lub aplikacji. Warto pamiętać, że nie wszystkie kombinacji nowej rezerwacji są dostępne. Na stronie Wizzair czytamy:

Jeżeli rezerwacja obejmuje lot w obie strony, zmiana trasy musi obejmować oba loty (zarówno lot do miejsca docelowego, jak i lot powrotny). Lotnisko wylotu do miejsca docelowego nie może się różnić od lotniska docelowego lotu powrotnego, podobnie jak lotnisko docelowe lotu do miejsca docelowego nie może się różnić od lotniska wylotu lotu powrotnego. Wizzair

Oznacza to, że możemy rezerwację na trasie Budapesz - Londyn Luton - Budapeszt zmienić na np. Warszawa - Barcelona - Warszawa, ale już nie na Budapeszt - Londyn Luton - Warszawa. Z oczywistych względów po rozpoczęciu pierwszego lotu zmienić możemy już tylko ten drugi. Ile kosztuje przebukowanie biletu Wizzair?

Koszt zależy od tego, czy nowy lot jest tańszy, droższy lub kosztuje tyle samo. Z oczywistych względów zmiana na droższy lot wiąże się z dopłatą, podczas gdy przebukowanie biletu Wizzair na tańszy lot nie wiąże się z dopłatą. Pamiętajmy jednak, że różnica w cenie nie jest zwracana.

Niezależnie od pokrycia różnicy w cenie klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zmianę rezerwacji w Wizzair. Jej wysokość zależna jest od liczby dni, które pozostały do dnia danego lotu. Koszta prezentują się następująco:

Do odlotu pozostało powyżej 30 dni - 35 euro za pasażera za lot

Do odlotu pozostało od 7 do 30 dni - 40 euro za pasażera za lot

Do odlotu pozostało mniej niż 7 dni - 45 euro za pasażera za lot

Koszt wnoszonej opłaty ma zastosowanie w standardowej taryfie. Jeżeli kupowaliśmy bilety z WIZZ Flex, to wówczas nie ponosimy kosztów zmiany rezerwacji - przebukowanie biletu jest wtedy bezpłatne.

Wizzair a zmiana nazwiska na bilecie

Na pewno spotkaliście się z ofertami, w których ktoś chciał sprzedać swoje bilety na lot samolotem Wizzair. Powody są różne - zmiany planów i inne nieprzewidziane okoliczności sprawiają czasem, że nie możemy wsiąść do samolotu. Zdarzają się również sytuacje, w których musimy zmienić nazwisko pasażera na bilecie. Jest to możliwe, choć wiąże się z kosztami.

Jak zmienić dane pasażera na bilecie Wizzair? Możemy tego dokonać na infolinii, kontaktując się z centrum telepomocy Wizzair. Zmiana nazwiska pasażera jest możliwa do 3 godzin przed datą planowanego wylotu (zgodnie z rozkładem). Koszt zmiany danych pasażera na bilecie wynosi 230 zł za lot. Jest jednak okoliczność, w której taka zmiana będzie bezpłatna.

Chodzi o sytuację, w której w nazwisku lub imieniu znalazły się błędy i literówki. Za darmo możemy zmienić następujące parametry:

Poprawić błędy lub literówki w nazwisku (do 3 znaków)

Rozwinąć skrócone imię

Zmienić płeć i/lub zwrot grzecznościowy użyty w rezerwacji

W przypadku zaistnienia powyższych scenariuszy nie zostanie pobrana opłata za zmianę.

Dodatkowy bagaż Wizzair i inne usługi. Ile to kosztuje?

Oferta usług dodatkowych Wizzair jest rozbudowana i zróżnicowana cenowo. Przykładem może być odprawa na lotnisku, która kosztuje dość sporo. Wyjątkiem są oczywiście lotniska, na których nieakceptowane są cyfrowe karty pokładowe. Wówczas odprawa przy stanowisku linii jest obowiązkowa, ale też bezpłatna. Wśród innych (popularnych) usług dodatkowych dokupowanych do rezerwacji wymienić należy bagaż.

W standardowej formule pasażerowi przysługuje jeden mały bagaż podręczny (torba lub plecak). Jeżeli chcemy wnieść na pokład walizkę kabinową lub nadać bagaż rejestrowany, musimy być gotowi na koszta. Wysokość opłaty będzie korzystniejsza, jeżeli na dodanie bagażu zdecydujemy się jeszcze podczas rezerwowania biletów. Najwięcej zapłacimy kilka godzin przed odlotem na lotnisku.

Jak anulować rezerwację Wizzair?

Ciekawą kwestią jest anulowanie rezerwacji Wizzair. Teoretycznie, gdy wiemy, że nie polecimy, to warto anulować bilet i uzyskać zwrot kosztów. Pojawia się jednak pewien problem. Okazuje się, że za anulowanie rezerwacji przyjdzie nam zapłacić. Oznacza to, że nie zawsze rezygnacja z biletu jest opłacalna - czasem lepiej po prostu zostawić nasze miejsce w samolocie puste. Dlaczego?

Jeżeli do lotu pozostało więcej niż 14 dni to koszt anulowania wynosi 299 zł za pasażera. Wtedy uzyskamy zwrot kosztów biletu, który zostanie pomniejszony o koszt anulowania. Jeżeli do odlotu pozostało mniej, niż 14 dni, wtedy opłata wyniesie aż 390 zł. Łatwo dojść do wniosku, że kompletnie nie opłaca się anulować biletów nawet za 200 czy 250 złotych.