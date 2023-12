Spis treści: 01 Świąteczny powrót do domów

02 Rozkład jazdy? Jazda z PKP Intercity na święta

03 Wagony, pociągi i dłuższe relacje

Świąteczny powrót do domów

Nadchodzą święta Bożego Narodzenia, co oznacza wzmożone wyjazdy Polaków po kraju i nie tylko. Część z nas wybierze się zjeść wigilijną kolację u rodziny, inni wrócą do domu - czy to ze studiów, czy innych miejsc w kraju. To duże wyzwanie logistyczne, któremu, jak co roku, sprostać spróbuje PKP Intercity.

Polski przewoźnik kolejowy poinformował o świątecznych zmianach w rozkładzie. Te zakładają zwiększone zapotrzebowanie na pociągi, w związku z czym na trasę wyruszą dodatkowe składy. Poza tym zwiększona zostanie też częstotliwość kursowania pociągów na niektórych połączeniach. Jakich zmian mogą oczekiwać pasażerowie wyjeżdżający z okazji świąt i końca roku?

Rozkład jazdy? Jazda z PKP Intercity na święta

Przewoźnik poinformował o zwiększeniu dostępnych miejsc w pociągach, jak również poprawieniu liczby połączeń na tych trasach, na których spodziewane jest największe obłożenie pasażerami. Zmiany startują już dziś, czyli 21 grudnia. Specjalny okres funkcjonowania PKP Intercity potrwa do drugiego dnia świąt, czyli wtorku 26 grudnia.

W czasie świąt po Polsce ma kursować 116 pociągów, które zostaną wsparte aż 120 dodatkowymi wagonami, zależnie od potencjału osobowego danej trasy. Co ważne, na tory wyjadą też dodatkowe pociągi. Przewoźnik informuje, że od 22 do 28 grudnia na torach będzie kursować dodatkowo:

IC Esperanto (Warszawa-Białystok)

IC Łukasiewicz (Kraków-Przemyśl)

IC Zatoka (Poznań-Gdynia)

Dodatek stanowi też specjalny pociąg IC Chełmianin BIS, który będzie kursował od 26 do 27 grudnia w relacji Warszawa-Lublin.

Wagony, pociągi i dłuższe relacje

PKP Intercity informuje również o wydłużeniu relacji niektórych pociągów. W tym wypadku zmiany również dotyczą wybranych składów, a przewoźnik na swojej stronie informuje o następujących pociągach:

EIP 3840 - z Krakowa do Gdyni, pojedzie też do Kołobrzegu

IC Lednica - z Gdyni do Poznania, pojedzie też do Wrocławia

W tym miejscu warto przypomnieć o innych dużych zmianach, jakie przewoźnik zaserwował pasażerom. Chodzi oczywiście o rezerwację miejsc, o której więcej pisaliśmy tutaj.