W Tatrach , szczególnie w wyższych partiach, pogarszają się warunki. Dla wielu osób deszcz, śnieg i silny wiatr to znak, aby ograniczyć wędrówki do minimum i nie zapuszczać się w góry. Takie są też zalecenia Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, ratownicy od kilku dni podkreślają, że w Tatry wkracza powoli zima. Niektórzy turyści wciąż jednak decydują się na dłuższe wyprawy, by zdobywać szczyty.

Zaledwie parę dni temu TOPR prowadził nocną akcję ratunkową - ratownicy wyruszyli w wyższe partie, by pomóc trójce turystów, którzy utknęli na tzw. Grzędzie Rysów na wysokości ok. 2300 m n.p.m.

- W górach, szczególnie na wystawach północnych jest ślisko i miejscami występują oblodzenia. Bezpieczne poruszanie się wymaga sporego doświadczenia i odpowiedniego sprzętu. Na najbliższe dni prognozowane są w Tatrach niewielkie opady śniegu oraz silny wiatr, co zdecydowanie pogorszy warunki do uprawiania turystyki! - pisali 17 listopada ratownicy na Facebooku .

Osiem godzin trwała nocna wyprawa po osobę, która zapuściła się samotnie w wyższe partie Tatr i nie mogła się samodzielnie wydostać. Turysta zatrzymał się w trudnym i eksponowanym miejscu - w rejonie Żlebu Kulczyńskiego. Jak się okazało, wędrowiec zszedł ze znakowanego szlaku i utknął w połowie progu w tzw. Rysie Zaruskiego. Jest to ogromna skośna rysa w ścianach masywu Koziego Wierchu, która schodzi do Dolinki Koziej. Przez Żleb Kulczyńskiego i Rysę Zaruskiego prowadzi czarny szlak, który uznaje się za jeden z najbardziej wymagających w całych Tatrach. Zdarzyło się tam wiele wypadków, w tym też śmiertelne.

- Dotarcie do turysty wymagało wspinania z asekuracją w mikstowym skalno-lodowo-śnieżnym terenie. Następnie turysta został w dwóch ok. 60-metrowych zjazdach opuszczony na linie do podstawy ściany i sprowadzony do schroniska Murowaniec - podali toprowcy.