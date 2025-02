Technologie w służbie budowania relacji międzyludzkich: ruszyła nowa platforma T-Mobile #BurzymyBariery

Artykuł sponsorowany

Aż 68 proc. Polaków doświadcza samotności, a co czwarta młoda osoba spędza online ponad pięć godzin dziennie, aby uniknąć poczucia osamotnienia. To pokazuje paradoks współczesnych czasów: chociaż mamy dostęp do licznych cyfrowych narzędzi, odczuwanie samotności jest dość powszechne. Zmiana tych statystyk to jeden z głównych celów najnowszej kampanii #BurzymyBariery, przygotowanej przez T-Mobile, w którą zaangażował się nowy ambasador marki: Dawid Podsiadło.