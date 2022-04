Każdy z nas słyszał mnóstwo mitów dotyczących urządzeń pozostawionych w trybie czuwania .

. Z pewnością większość z nas spotkała się również z opinią, że urządzenia wprowadzone w stan uśpienia nie pobierają prądu.

To stwierdzenie jest błędne, czego dowód stanowi najnowszy raport British Gas. Wynika z niego jasno, że urządzenia elektryczne pozostawione w trybie czuwania dość mocno uszczuplają nasz portfel.

Ile prądu zużywają urządzenia domowe w trybie czuwania?

Zazwyczaj w naszych domach i mieszkaniach występuje po kilka urządzeń posiadających funkcję trybu czuwania. Moc takich urządzeń w stanie czuwania waha się w granicach od 0,5W do nawet 35W.

Na wyobraźnię działają badania przeprowadzone przez ekspertów z brytyjskiego przedsiębiorstwa British Gas. Wynika z nich, że gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii mogą zaoszczędzić średnio 147 funtów rocznie, czyli ponad 800 złotych, wyłączając całkowicie urządzenia, które pobierają najwięcej prądu w trybie czuwania - podaje BBC.

Dane zebrane przez Brytyjczyków oparte są na badaniach przeprowadzonych na urządzeniach w 2019 roku, ale zostały zaktualizowane w celu odzwierciedlenia ostatnich wzrostów cen.

Telewizor, konsola, komputer. Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w stanie czuwania

Stan gotowości do szybkiego uruchomienia się w trybie czuwania w większości przypadków sygnalizowany jest przez świecącą diodę. Mimo że pojedyncze urządzenia w trybie uśpienia nie pobierają zbyt dużo energii, to biorąc pod uwagę je wszystkie, koszt zużytej w ten sposób energii elektrycznej wzrasta do znaczących kwot.

Jak podaje BBC, telewizor pozostawiony przez cały rok w trybie czuwania może wygenerować koszty 24,61 funtów rocznie. To ponad 130 złotych.

Brytyjczycy wyliczają również, że konsola do gier pozostawiona w trybie gotowości kosztuje średnio 12,17 funtów rocznie (ponad 67 złotych), z kolei komputer stacjonarny w trybie czuwania może zużyć prąd na kwotę roczną 11,22 funtów (ponad 62 złote).

Ponadto wśród urządzeń, które zużywają dużo energii elektrycznej w trybie czuwania w przeliczeniu rocznym, wymienia się:

kuchenkę mikrofalową,

pralkę ,

, drukarkę,

ładowarkę do telefonu,

laptop,

piekarnik elektryczny.

Zdjęcie Mikrofalówka pozostawiona w trybie czuwania zużywa w ciągu roku dużo prądu / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Wyłącz tryb czuwania. Jak zmniejszyć zużycie prądu w domu?

Tryb czuwania z pewnością jest bardzo komfortowy, ale trzeba z niego korzystać bardzo rozważnie. Sposobem na niższe zużycie prądu jest zmiana nawyku. Należy wyciągać wtyczki z gniazdka, jeżeli urządzenie nie jest używane. Pozwoli to oszczędzać energię każdego dnia, a także w nocy, gdy śpimy.

Dobrym rozwiązaniem, by oszczędzić zużycie prądu w gospodarstwie domowym, jest podłączenie urządzeń do jednej listwy zasilającej, którą można wyłączyć jednym przyciskiem. Ponadto na rynku dostępne są inteligentne programatory czasowe do gniazdka.

Według eksperta ds. energii British Gas - Marca Robsona, idealnie w tym celu sprawdzą się również urządzenia typu smart. W takich rozwiązaniach można kontrolować działanie wszystkich urządzeń elektrycznych w aplikacji, w której nie tylko dopasowuje się intensywność działania sprzętów, ale też kontroluje się bieżące zużycie energii elektrycznej. Dzięki temu można łatwo wyłapać elementy systemu, które są najbardziej energochłonne.

