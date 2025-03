Jak zrozumieć swojego psa? Naukowe fakty o emocjach czworonogów

Psy towarzyszą ludziom od tysięcy lat, a mimo to wciąż popełniamy błędy w interpretacji ich emocji. Często przypisujemy im ludzkie uczucia, myląc radość ze stresem czy przyjazność z poddaniem. Nowe badania pokazują, że nasza intuicyjna ocena bywa daleka od rzeczywistości, co może prowadzić do nieodpowiedniego traktowania zwierzęcia i pogłębienia się problemów behawioralnych.