Dodał: - To już trzeci raz od 2019 r., kiedy jesteśmy świadkami poważnych pożarów w Arktyce. Pokazało to, że ten północno-wschodni region Arktyki doświadczył największego wzrostu liczby ekstremalnych pożarów w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Wcześniejsze badania wykazały, że Arktyka ociepla się co najmniej cztery razy szybciej niż reszta świata. Jednocześnie badacze sugerują, że to, co się dzieje obecnie na Syberii, może być zapowiedzią tego, co może się stać z pozostałymi obszarami naszej planety w najbliższych dekadach.

- Arktyka jest tzw. punktem zerowym zmian klimatycznych, a coraz częstsze pożary lasów na Syberii są wyraźnym sygnałem ostrzegawczym, że ten istotny system zbliża się do niebezpiecznych punktów krytycznych klimatu. To, co dzieje się w Arktyce, nie pozostaje tam, zmiany w Arktyce wzmacniają globalne ryzyko dla nas wszystkich. Te pożary są ostrzeżeniem o pilnym działaniu - stwierdziła profesor Gail Whiteman z University of Exeter.

Jednocześnie specjaliści podkreślają, że pożary zaczęły szaleć także po drugiej stronie planety w Ameryce Południowej. Zarejestrowano wzmożoną aktywność pożarów na mokradłach Pantanal w Brazylii. Są to największe na świecie tropikalne mokradła, gdzie żyje tysiące gatunków zwierząt i roślin. Taki stan rzeczy jest skutkiem ostatniej ekstremalnie suchej pory deszczowej.